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Sindicato denuncia caos na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras e exige solução urgente à PSP

Agência Lusa , TFR
Há 12 min
Passageiros chegam ao aeroporto de Lisboa (Manuel de Almeida/Lusa)
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A ASPP/PSP refere que os profissionais denunciaram “carências críticas” no Aeroporto de Lisboa, como a falta de cacifos e a inexistência de estacionamento para os profissionais

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) denunciou esta terça-feira a falta de condições de trabalho da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) e exigiu a resolução urgente de graves problemas logísticos, administrativos e de gestão.

Em comunicado, a organização sindical disse ter enviado um oficio ao diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) a alertar para a “atual indefinição e a falta de condições mínimas de dignidade no local de trabalho que estão a gerar um profundo mal-estar entre os profissionais”.

A ASPP/PSP refere que os profissionais denunciaram “carências críticas” no Aeroporto de Lisboa, como a falta de cacifos e a inexistência de estacionamento para os profissionais.

A Associação alerta igualmente para a ausência no Regulamento de Transferências, documento que deveria ter sido publicado a 15 de junho e que “mantém os polícias num estado de total incerteza sobre o seu futuro profissional e pessoal”.

Na nota, a organização sindical denuncia também a “inoperância do Comando Metropolitano de Lisboa na celebração de contratos de ‘vending’ que resulta em custos de alimentação cerca de 30% mais elevados para os polícias, penalizando diretamente o seu rendimento”.

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Alerta ainda para a incerteza na integração na Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, sublinhando que “desde a transição a 1 de junho, os elementos integrados na UNEF continuam sem assinar as respetivas comissões de serviço, o que coloca em risco a salvaguarda dos seus direitos laborais”.

A ASPP/PSP exige à Direção Nacional da PSP medidas corretivas urgentes para pôr fim ao que considera ser “um ciclo de desorganização”.

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Temas: PSP Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras Aeroporto de Lisboa Denúncia Sindicato
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