Mais de 1.300 estrangeiros, a maioria irregulares, detidos em 2025 pela PSP

Agência Lusa , AM
Há 1h e 20min
PSP

PSP emitiu ainda 139 notificações para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo

Um total de 1.307 estrangeiros foram detidos em 2025, a maioria por permanência irregular em território nacional, anunciou a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, num balanço anual.

“Durante o período em referência foram realizadas 4.330 operações policiais em território nacional, que resultaram na fiscalização de 33.725 cidadãos estrangeiros”, refere a PSP, salientando que se verificou, no ano passado, um aumento das ações de inspeção e fiscalização.

De acordo com a PSP, foram realizadas “1.307 detenções por permanência irregular em território nacional e por outros ilícitos, designadamente falsificação de documentos, posse de arma proibida e crimes contra a propriedade” e foram levantados “1.071 autos de notícia por contraordenação, ao abrigo da Lei dos Estrangeiros”.

Além disso, a PSP emitiu 139 notificações para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA)

No comunicado, a PSP reafirma o seu empenho na “prevenção e repressão de atividades ilícitas ligadas à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos”.

Mas, além disso, as autoridades policiais recordaram o seu esforço na “deteção de situações de vulnerabilidade social, frequentemente associadas a condições habitacionais precárias e dificuldade de acesso a um mercado de trabalho regulado.

Temas: PSP UNEF Balanço anual

