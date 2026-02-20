Homem detido no Montijo por violência doméstica após gritos de socorro

Agência Lusa , AM
Há 19 min
PSP (Lusa)

A PSP deteve um homem no Montijo suspeito de violência doméstica contra a ex-companheira, depois de ter sido alertada pelos gritos de socorro da vítima. O suspeito estava armado com uma faca e ficou em prisão preventiva

A PSP deteve um homem suspeito de um crime de violência doméstica contra a ex-companheira depois de ter sido alertada pelos gritos de pedido de socorro da vítima, na cidade do Montijo, distrito de Setúbal.

Segundo um comunicado do Comando Distrital de Setúbal da Polícia de Segurança Pública (PSP), dois polícias ouviram gritos de socorro, perto da Esquadra do Montijo, e acorreram de imediato ao local, onde se depararam com uma mulher caída no solo e um indivíduo que se colocou em fuga à chegada dos agentes.

“Enquanto um dos polícias ficou a prestar assistência à vítima, o outro (…) iniciou a perseguição apeada do suspeito cerca de 200 metros, intercetando-o junto da sua viatura onde se preparava para entrar e iniciar a fuga”, lê-se no comunicado.

A PSP adianta que a vítima foi assistida no local pelos bombeiros do Montijo e transportada para o Hospital do Barreiro para receber tratamento médico.

O detido, que estava na posse de uma faca com vestígios de sangue quando foi capturado, já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.

Temas: PSP Setúbal Montijo Violência doméstica

Crime e Justiça

