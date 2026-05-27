Tentou extorquir 100 mil euros a casal. Foi apanhada em flagrante pela polícia quando recolhia o dinheiro

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PSP do Seixal deteve mulher de 33 anos

A PSP do Seixal deteve uma mulher de 33 anos por tentativa de extorsão de 100 mil euros a um casal e ameaças às vítimas e familiares, informou esta quarta-feira a força policial.

Segundo o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Setúbal, a suspeita deixou uma carta na caixa de correio das vítimas, na qual exigia o pagamento do montante de 100 mil euros e demonstrava conhecer as suas rotinas diárias, bem como as dos familiares e amigos, com o objetivo de “causar medo e inquietação”.

De acordo com a PSP, a mulher ameaçava ainda as vítimas de agressões e exigia que a entrega do dinheiro fosse feita na via pública, sem contacto prévio com a polícia, alegando que estariam pessoas armadas no local para garantir a concretização da transação.

A suspeita, que foi detida em flagrante delito pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Seixal no momento em que recolhia o dinheiro, ficou sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.