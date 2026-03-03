PSP reforça segurança em algumas embaixadas e nos aeroportos após ataques no Médio Oriente

Há 15 min

Polícia também aumentou a capacidade de pesquisa e tratamento de informação e o nível de capacidade de resposta a incidentes

A Polícia de Segurança Pública reforçou esta terça-feira o efetivo presente nas embaixadas dos países envolvidos no conflito no Médio Oriente, assim como "nos aeroportos" nacionais.

"De acordo com a avaliação do risco e da ameaça efetuada, reforçámos os interesses em território nacional de alguns países, que não detalharemos por questões de segurança", explica a PSP à CNN Portugal. Em causa estão as embaixadas de Estados Unidos da América, Israel, Irão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

A PSP avança ainda que desde o início dos ataques no Médio Oriente "reforçou o policiamento nos aeroportos e mantém contactos próximos com os responsáveis diplomáticos em Portugal".

A polícia também aumentou a capacidade de pesquisa e tratamento de informação e o nível de capacidade de resposta a incidentes.