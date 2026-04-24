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Homem com mandado de detenção internacional detido em Gaia

Agência Lusa , AM
Há 29 min
PSP (Lusa)

Suspeito foi condenado no Reino Unido a 11 anos de prisão por roubo à mão armada

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Um homem de 35 anos, sob o qual pendia um mandado de detenção internacional, por roubo à mão armada, foi detido na quinta-feira em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Em comunicado, a PSP do Porto referiu que o homem foi detido junto à estação ferroviária de General Torres, em Gaia, pelas 17:45.

O suspeito foi condenado no Reino Unido a 11 anos de prisão por roubo à mão armada, acrescentou.

O detido vai hoje ser presente pela PSP ao Tribunal da Relação do Porto.

Temas: PSP Porto Detido Vila Nova de Gaia
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