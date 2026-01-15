Carjacking no Porto termina com perseguição e quatro feridos em Gondomar

Daniela Rodrigues
Há 1h e 8min
Polícia (Getty Images)

Suspeitos envolvidos foram detidos

Um homem de 43 anos foi vítima de um crime de carjacking, sob ameaça de arma branca, na noite desta quarta-feira, na rua de São Roque da Lameira, no Porto.

Após o alerta, as autoridades realizaram diligências que permitiram localizar a viatura roubada e iniciar o seu seguimento. A abordagem policial viria a ser concretizada na freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

Ao aperceber-se da presença policial, o suspeito projetou deliberadamente o veículo contra a viatura da polícia, provocando ferimentos no próprio suspeito, no ocupante da viatura e em dois elementos policiais.

Os suspeitos envolvidos foram detidos. As circunstâncias do crime estão a ser investigadas.

Temas: PSP Porto Carjacking Feridos

