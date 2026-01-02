Sindicato da PSP prepara protesto para janeiro e não descarta novo plenário no aeroporto

Agência Lusa , PSP
2 jan, 17:25
PSP (Lusa)

O protesto serge também como resposta às acusações feitas pela ANA Aeroportos, que disse recentemente que a luta sindical “tem prejudicado milhares de passageiros”

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou esta sexta-feira que vai preparar protestos para 2026, com o primeiro a acontecer ainda no mês de janeiro, e não descarta um novo plenário no aeroporto de Lisboa.

“No dia 8 [de janeiro] teremos uma primeira reunião do executivo da direção da ASPP e, logo uns dias depois, iremos reunir a direção e, ainda no mês de janeiro, vamos levar a cabo um protesto”, avançou o presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos, à Lusa.

Este sindicato, o maior da PSP, abandonou as negociações com o ministério da Administração Interna no final de novembro do ano passado, acusando o Governo de não estar a cumprir o acordo celebrado em julho de 2024, que inclui a negociação para revisão da carreira remuneratória e dos suplementos.

Segundo Paulo Santos, o protesto que será definido nas próximas reuniões “pode passar por mais um plenário no aeroporto” de Lisboa e, a acontecer, surge também como resposta às acusações feitas pela ANA Aeroportos, que disse recentemente que a luta sindical “tem prejudicado milhares de passageiros”.

“É uma provocação que merece uma reação”, disse o dirigente da ASPP/PSP, sindicato que promoveu, em dezembro, um plenário de protesto no aeroporto de Lisboa, devido à ausência de resposta do Governo face aos problemas dos polícias que estão nas fronteiras aéreas.

Em comunicado, a ASPP/PSP refere que o objetivo dos protestos “é a defesa intransigente dos direitos dos polícias e a denúncia das constantes práticas abusivas de que são alvo”, acrescentando que o Governo e a direção nacional da PSP “não podem continuar a assistir à falência da instituição: a falta de candidatos, o atropelo à pré-aposentação, a sonegação de direitos e o corte abusivo de folgas”.

Na última reunião com a tutela, em que a ASPP/PSP já não esteve presente, os sindicatos da PSP receberam a garantia do Ministério da Administração Interna de que todos os suplementos – turno, piquete, comando, residência e serviço especial –, atribuídos de acordo com a função que o polícia desempenha, vão ser revistos. No entanto, até que esta alteração aconteça, serão atualizados no próximo ano em 2,15%, tal como vai acontecer em toda a função pública.

Temas: PSP Polícias Aeroporto de Lisboa

Relacionados

Sindicato dos oficiais da PSP critica suspensão do controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa

ANA desmente sindicato da PSP e alerta para falta de recursos no aeroporto de Lisboa

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00