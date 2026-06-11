Três viaturas recuperadas e oito detenções no Algarve

Agência Lusa , MSM
Há 33 min
PSP
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PSP faz balanço de operações realizadas na terça e quarta-feira

A PSP deteve oito suspeitos por furtos em Portimão, recuperou três viaturas furtadas e apreendeu mais de 1.000 litros de combustível em Olhão e Tavira, em operações policiais na terça e quarta-feira, foi divulgado esta quinta-feira.

As oito detenções na cidade de Portimão ocorreram na quarta-feira, destacando-se dois cidadãos em situação de permanência irregular em território nacional e que tinham na sua posse de dois telemóveis furtados na praia, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

Os restantes seis detidos foram intercetados após se terem introduzido ilegitimamente, mediante arrombamento, numa habitação desocupada, especificou a polícia.

Na sequência da intervenção policial, foram apreendidas seis trotinetas elétricas, duas das quais “identificadas como produto de furtos registados” nos dias anteriores, decorrendo investigações para determinar a origem das restantes.

A PSP revelou também que recuperou três viaturas furtadas e apreendeu mais de 1.000 litros de combustível em operações que decorreram na terça e na quarta-feira, nas cidades de Tavira e de Olhão.

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Segundo a polícia, numa ação desencadeada na terça-feira e que teve origem numa denúncia foi localizada e apreendida uma viatura estacionada numa zona residencial, contendo vários recipientes plásticos com combustível no seu interior.

A viatura tinha chapas de matrícula falsas, tendo os agentes confirmado que se tratava de um automóvel furtado, refere a PSP.

Os indícios recolhidos apontam para que a viatura estivesse a ser utilizada no apoio logístico ao abastecimento de embarcações alegadamente associadas ao transporte marítimo de bens ilícitos.

A ocorrência levou à emissão de um alerta para todas as subunidades do comando distrital de Faro, tendo sido localizada ainda no mesmo dia uma segunda viatura furtada na cidade de Olhão, igualmente com recipientes de combustível no interior.

Na quarta-feira foi identificada em Tavira uma terceira viatura, também furtada, com características idênticas e contendo combustível armazenado, lê-se na nota.

As investigações policiais prosseguem para apurar eventuais ligações a atividades ilícitas associadas ao transporte marítimo de mercadorias ilícitas, conclui a PSP.

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