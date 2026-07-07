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"Quando se ataca um polícia, ataca-se a sociedade toda": ministro condena agressão no aeroporto de Lisboa

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 20min
O ministro da Administração Interna, Luís Neves (Lusa/ Paulo Novais)
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Luís Neves classificou o caso como "particularmente grave"

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, considerou esta terça-feira “particularmente grave” a agressão sofrida por agentes da PSP no aeroporto de Lisboa e alertou que atacar um polícia é o mesmo que atacar a sociedade.

“É uma situação particularmente grave, porque quando se ataca um polícia, ataca-se a sociedade toda, ataca-nos a todos nós. Portanto, é um facto particularmente grave. Espero que haja atenção pelas autoridades para esta situação”, afirmou o governante.

Em declarações aos jornalistas, na vila de Vidigueira, no distrito de Beja, após uma reunião na câmara municipal, o ministro da Administração Interna lembrou que, na segunda-feira, emitiu logo uma nota expressando “um abraço fraterno a quem foi atingido, à própria Polícia de Segurança Pública”.

“Não pode ocorrer este tipo de comportamentos. Este cidadão é estrangeiro, é irlandês, está identificado, está detido, vai ser presente às autoridades judiciárias que farão o seu trabalho”, revelou.

Luís Neves insistiu em deixar “duas notas, [uma] de profundo repúdio a qualquer ataque a um polícia e [outra] de grande fraternidade e solidariedade a quem foi alvo” das agressões.

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“A atividade policial deve ser exercida com toda a robustez, com toda a firmeza, utilizando os meios adequados a fazer parar qualquer tipo de agressão”, frisou.

O governante indicou que, na segunda-feira, depois desses acontecimentos no aeroporto, houve um outro facto numa estrutura comercial na Amadora”.

“Eu vi as imagens. Com valentia, com brio, cumprindo a sua missão, mais um elemento da Polícia de Segurança Pública pôs em causa a sua integridade física para fazer cumprir a lei”, relatou, agradecendo aos homens e mulheres que integram as forças de segurança.

Na rede social Instagram, o Ministério da Administração Interna (MAI) publicou, na segunda-feira, uma nota em que refere que o ministro Luís Neves “condena a violenta agressão perpetrada contra elementos da Polícia de Segurança Pública no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa”, ocorrida nesse dia.

“Os agentes intervieram na sequência de um incidente envolvendo um passageiro que, alegadamente, já havia agredido outros profissionais no aeroporto (incluindo dois seguranças)”, pode ler-se.

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Durante a intervenção policial, segundo o MAI, “um dos agentes foi gravemente agredido, tendo sido transportado para o hospital com ferimentos graves”.

“O suspeito, de nacionalidade irlandesa, 27 anos, foi detido pela PSP e aguardará nas celas de retenção do COMETLIS a posterior comparência a tribunal”, disse o ministério no comunicado.

"Estamos a acompanhar a evolução do estado de saúde do agente ferido, desejando-lhe uma rápida recuperação, e manifesto total solidariedade para com os polícias envolvidos”, afirmou Luís Neves, citado nessa nota.

Na ocasião, o ministro afiançou que “as agressões contra elementos das forças de segurança, que diariamente garantem a proteção de todos, são absolutamente inaceitáveis e merecem a firme reprovação do Estado".

Segundo o MAI, “as circunstâncias que estiveram na origem deste incidente encontram-se em investigação pelas autoridades competentes”.

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Temas: PSP Polícia Agressão aeroporto Polícias agredidos Agentes da PSP

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