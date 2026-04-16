Condutor em fuga atropela peão e provoca acidente no centro de Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 1h e 24min
Polícia e INEM

Suspeito foi detido

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Um condutor que desrespeitou uma ordem de paragem da Polícia de Segurança Pública (PSP) desencadeou uma perseguição policial na manhã desta quinta-feira, no centro de Lisboa, provocando um atropelamento e um acidente rodoviário antes de ser intercetado pelas autoridades.

Tudo aconteceu pelas 9:30 durante uma operação policial realizada na Praça Duque de Saldanha, quando o condutor de uma viatura da marca Mercedes ignorou a ordem de paragem e encetou uma fuga motorizada.

No decurso da perseguição, o suspeito atropelou um peão. Pouco depois, já na Avenida Casal Ribeiro, o fugitivo esteve envolvido num acidente rodoviário, continuando ainda assim a marcha.

A fuga terminou no cruzamento da Rua Pascoal de Melo com a Rua Rebelo da Silva, onde o indivíduo abandonou a viatura e tentou escapar a pé. O suspeito acabou por ser intercetado pelos agentes da PSP e está sob custódia policial.

Temas: PSP Perseguição Condutor em fuga
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