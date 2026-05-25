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PSP interceta sete estrangeiros no aeroporto de Lisboa a tentar sair do país com passaportes falsos

Agência Lusa , MM
Há 37 min
A Henley & Partners, uma sociedade de consultoria sobre cidadania global e residência, publicou o seu relatório trimestral sobre os passaportes mais desejáveis do mundo. Foto: Justin Sullivan/Getty Images North America/Getty Images
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Entre os detentores dos documentos falsificados, estava um menor

A PSP intercetou no domingo no aeroporto de Lisboa sete pessoas estrangeiras, incluindo um menor, que apresentaram passaportes da China e de Hong Kong aparentemente falsos para sair de Portugal, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.

"A intervenção policial ocorreu no Terminal 1 do Aeroporto [Humberto Delgado, em Lisboa], quando os cidadãos tentavam sair do espaço Schengen, com provável destino à Irlanda, utilizando passaportes falsificados, alegadamente emitidos por autoridades de Hong Kong e da China", referiu a PSP em comunicado.

O espaço Schengen é uma zona de livre circulação que abrange 29 países europeus, entre os quais Portugal mas não a Irlanda.

Os seis adultos foram detidos por suspeita da prática do crime de falsificação ou contrafação de documento, enquanto o sétimo cidadão, por ter menos de 16 anos, foi identificado, "tendo sido adotados os procedimentos legalmente previstos para a situação".

"As diligências realizadas permitiram ainda identificar um 'modus operandi' [modo de atuação] comum, associado à utilização de documentação falsa para tentar contornar os mecanismos de controlo fronteiriço e circular irregularmente entre países europeus", salientou a PSP.

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Temas: PSP Passaportes falsos Aeroporto de Lisboa Espaço Schengen
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Crime e Justiça

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