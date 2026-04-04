Operações de Páscoa da PSP e GNR registam 13 mortos e perto de dois mil acidentes

Agência Lusa , MJC
Ontem às 10:09
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)

Todas as vítimas mortais resultaram de colisões ou despistes

A operação de Páscoa da PSP, em oito dias de operação, registou três mortos em 1.304 acidentes, enquanto a GNR, na sua área de intervenção registou 402 acidentes, com 10 vítimas mortais, entre elas uma família de quatro pessoas.

Em comunicado, Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que desde o dia 27 de março na operação da Páscoa, registou 1.304 acidentes, dos quais resultaram 476 feridos (19 feridos graves e 457 feridos ligeiros) e três vítimas mortais, em resultado de uma colisão no dia 27, no concelho de Sintra, de um atropelamento na quinta-feira, no concelho de Vila Nova de Gaia e de um despiste na sexta-feira, no concelho de Almada.

Já a Guarda Nacional Republicana, no âmbito da sua Operação “Páscoa 2026” registou, na sua área de intervenção 402 acidentes, dos quais resultaram 10 vítimas mortais, 15 feridos graves e 110 feridos ligeiros.

Todas as vítimas mortais resultaram de colisões ou despistes, sendo que na sexta-feira a GNR registou um primeiro despiste na localidade de Ourém, do distrito de Santarém, um ligeiro, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 19 anos de idade.

Uma colisão, no I.C. 1, na localidade de Alvalade do Sado, do distrito de Setúbal, entre três veículos ligeiros, resultou em quatro vítimas mortais, duas do género masculino, com 50 e com 12 anos de idade, e duas do género feminino, com 49 e com 15 anos de idade.

Uma outra colisão, na E.N. 243, na localidade de Foros de Arrão, do distrito de Portalegre, entre dois ligeiros de mercadorias, teve como resultado uma vítima mortal, um homem, com 71 anos de idade.

Na sua operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026", a PSP efetuou 836 detenções, das quais 469 por crimes rodoviários, 256 por condução de veículo em estado de embriaguez e 163 por falta de habilitação legal para conduzir.

De acordo com a nota, foram detidos 59 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 92 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 11.595 doses individuais de droga.

No mesmo período foram registadas 332 ocorrências de violência doméstica, tendo sido detidos 16 suspeitos pela prática deste crime.

No âmbito das ações de prevenção e fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 14.789 condutores e controladas por radar 38.888 viaturas, destacando, além das 469 detenções por crimes rodoviários, o registo de 4.191 autos de contraordenação, a maioria por excesso de velocidade (614), por falta de inspeção periódica obrigatória (483), e por falta de seguro de responsabilidade civil (220), entre outras.

Nos dados provisórios da sua operação, a GNR fiscalizou 13.008 condutores, dos quais, 81 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 30 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 2.385 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destacou que 617 foram por excesso de velocidade e 415 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Temas: Psp Operação Páscoa GNR Acidentes

País

Jovem de 20 anos encontrado sem vida na barragem de Idanha-a-Nova

Hoje às 17:33

Aproveite bem o calor da Páscoa: chuva regressa esta segunda-feira e termómetros vão descer de forma acentuada

Hoje às 16:53

Mergulhadores Sapadores da Marinha desativam engenho explosivo na Graciosa

Hoje às 14:25

Mulher de 66 anos encontrada morta num poço numa aldeia da Lousã

Hoje às 14:17
Mais País

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Hoje às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

Ontem às 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

Ontem às 16:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Hoje às 08:11

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

Ontem às 09:37

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

Ontem às 16:35

Rússia voltou a reivindicar controlo de uma região do leste da Ucrânia. A realidade é bem diferente

Ontem às 19:59

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Hoje às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Hoje às 11:00

Irão rejeita novo ultimato de Trump: "Abriram as portas do inferno"

Ontem às 23:29

"O corpo assume que vai para a guerra": o lado negro do fine dining que se tornou difícil de ignorar

Ontem às 12:00