Recluso comandava rede de droga a partir da prisão

Uma operação da Polícia de Segurança Pública, desenvolvida ao longo de vários meses, resultou no desmantelamento de uma rede organizada de tráfico de estupefacientes que operava na Grande Lisboa e em Elvas.

No âmbito desta investigação, a PSP cumpriu 16 mandados de busca domiciliária em diferentes concelhos, entre os quais Oeiras, Amadora e Elvas, além de diligências realizadas no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, onde um dos reclusos — a cumprir pena por assaltos violentos a carrinhas de valores — integrava a estrutura criminosa e coordenava os contactos com o exterior a partir da cela, com recurso a um telemóvel.

Ao todo, foram detidas 11 pessoas — dez homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 48 anos — suspeitas de adquirirem grandes quantidades de droga para posterior revenda em diversas zonas urbanas, incluindo a cidade de Lisboa.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam uma quantidade significativa de estupefacientes e material relacionado com a atividade criminosa. Foram apreendidas cocaína, heroína e haxixe, em doses individuais prontas para venda, bem como quantidades significativas de produto de corte. A operação permitiu ainda a apreensão de armas de fogo, incluindo uma pistola semiautomática e uma espingarda-metralhadora, além de cerca de 13 mil euros em numerário.

Os suspeitos, alguns dos quais já com antecedentes criminais, aguardam agora a aplicação das respetivas medidas de coação.

