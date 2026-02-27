Recluso comandava rede de droga a partir da prisão

Há 2h e 25min

PSP cumpriu 16 mandados de busca domiciliária em diferentes concelhos, entre os quais Oeiras, Amadora e Elvas

Uma operação da Polícia de Segurança Pública, desenvolvida ao longo de vários meses, resultou no desmantelamento de uma rede organizada de tráfico de estupefacientes que operava na Grande Lisboa e em Elvas.

No âmbito desta investigação, a PSP cumpriu 16 mandados de busca domiciliária em diferentes concelhos, entre os quais Oeiras, Amadora e Elvas, além de diligências realizadas no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, onde um dos reclusos — a cumprir pena por assaltos violentos a carrinhas de valores — integrava a estrutura criminosa e coordenava os contactos com o exterior a partir da cela, com recurso a um telemóvel.

Ao todo, foram detidas 11 pessoas — dez homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 48 anos — suspeitas de adquirirem grandes quantidades de droga para posterior revenda em diversas zonas urbanas, incluindo a cidade de Lisboa.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam uma quantidade significativa de estupefacientes e material relacionado com a atividade criminosa. Foram apreendidas cocaína, heroína e haxixe, em doses individuais prontas para venda, bem como quantidades significativas de produto de corte. A operação permitiu ainda a apreensão de armas de fogo, incluindo uma pistola semiautomática e uma espingarda-metralhadora, além de cerca de 13 mil euros em numerário.

Os suspeitos, alguns dos quais já com antecedentes criminais, aguardam agora a aplicação das respetivas medidas de coação.