PSP faz nova operação no bairro lisboeta Alfredo Bensaúde para repor segurança

Agência Lusa , MJC
4 jan, 17:38
PSP (Lusa)

Foram fiscalizadas 103 viaturas e foi apreendida uma viatura furtada, registando-se ainda quatro autos de contraordenação por condução sob o efeito de álcool

A PSP voltou a realizar este domingo uma operação de prevenção criminal no Bairro Alfredo Bensaúde, em Lisboa, no sentido de “repor o sentimento de segurança” dos moradores, adiantou à agência Lusa o porta-voz da força de segurança.

Em declarações à Lusa, Sérgio Soares referiu que durante a ação de hoje, realizada no âmbito da Operação Festas em Segurança, foram fiscalizadas 103 viaturas e foi apreendida uma viatura furtada, registando-se ainda quatro autos de contraordenação por condução sob o efeito de álcool, além de outras infrações.

“Os objetivos da operação no Bairro Alfredo Bensaúde consistiram na reposição do sentimento de segurança dos cidadãos e na reposição da autoridade do Estado, visando fiscalizar potenciais suspeitos e sublinhar que a PSP continuará a realizar operações de controlo de suspeitos e de posse de armas proibidas, sendo intolerável o porte ilegal e a utilização de armas na via pública”, sublinhou.

A PSP já tinha realizado na noite de sexta-feira uma operação naquele bairro em que identificou cerca de três dezenas de pessoas.

A ação surgiu depois da publicação de um vídeo nas redes sociais que mostra quatro homens a fazerem disparos para o ar no local, na freguesia dos Olivais, alegadamente na noite de passagem de ano, sendo visível o uso de armas automáticas e semiautomáticas, cuja posse é proibida a pessoas que não pertençam às forças policiais.

Na sexta-feira uma fonte da polícia disse à Lusa que a PSP estava "a analisar, avaliar e investigar” o vídeo, para que fossem identificados “o mais depressa possível” os homens que estão a fazer os disparos.

As autoridades não tinham registo de qualquer denúncia ou queixa relacionada com disparos de arma de fogo naquela zona na noite da passagem de ano.

Temas: PSP Lisboa Bairro Alfredo Bensaúde

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00