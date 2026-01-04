PSP faz nova operação no bairro lisboeta Alfredo Bensaúde para repor segurança

4 jan, 17:38

Foram fiscalizadas 103 viaturas e foi apreendida uma viatura furtada, registando-se ainda quatro autos de contraordenação por condução sob o efeito de álcool

A PSP voltou a realizar este domingo uma operação de prevenção criminal no Bairro Alfredo Bensaúde, em Lisboa, no sentido de “repor o sentimento de segurança” dos moradores, adiantou à agência Lusa o porta-voz da força de segurança.

Em declarações à Lusa, Sérgio Soares referiu que durante a ação de hoje, realizada no âmbito da Operação Festas em Segurança, foram fiscalizadas 103 viaturas e foi apreendida uma viatura furtada, registando-se ainda quatro autos de contraordenação por condução sob o efeito de álcool, além de outras infrações.

“Os objetivos da operação no Bairro Alfredo Bensaúde consistiram na reposição do sentimento de segurança dos cidadãos e na reposição da autoridade do Estado, visando fiscalizar potenciais suspeitos e sublinhar que a PSP continuará a realizar operações de controlo de suspeitos e de posse de armas proibidas, sendo intolerável o porte ilegal e a utilização de armas na via pública”, sublinhou.

A PSP já tinha realizado na noite de sexta-feira uma operação naquele bairro em que identificou cerca de três dezenas de pessoas.

A ação surgiu depois da publicação de um vídeo nas redes sociais que mostra quatro homens a fazerem disparos para o ar no local, na freguesia dos Olivais, alegadamente na noite de passagem de ano, sendo visível o uso de armas automáticas e semiautomáticas, cuja posse é proibida a pessoas que não pertençam às forças policiais.

Na sexta-feira uma fonte da polícia disse à Lusa que a PSP estava "a analisar, avaliar e investigar” o vídeo, para que fossem identificados “o mais depressa possível” os homens que estão a fazer os disparos.

As autoridades não tinham registo de qualquer denúncia ou queixa relacionada com disparos de arma de fogo naquela zona na noite da passagem de ano.