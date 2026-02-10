Há pessoas a ligar para o 112 a pedir pizzas, um canalizador ou táxis

CNN Portugal , AM
Hoje às 07:16
Linha 112 esteve sem funcionar durante três horas

REVISTA DE IMPRENSA || PSP alerta que este comportamento pode atrasar ou mesmo impedir o atendimento de emergências reais

Cerca de 73,5% das chamadas feitas para o 112 em 2025 foram consideradas indevidas, revelando um uso persistente e inadequado do número de emergência, avança o Jornal de Notícias que cita dados da PSP. Em muitos casos, a linha foi utilizada para situações completamente alheias ao serviço, como pedir uma pizza, chamar um táxi ou contactar um canalizador, aproveitando o facto de a chamada ser gratuita.

No total, foram registadas 5,4 milhões de chamadas, das quais quase quatro milhões não se enquadravam em situações de emergência. Deste universo, 1,2 milhões corresponderam a chamadas abandonadas antes do atendimento. Apesar destes números elevados, o volume global de contatos tem vindo a diminuir há dois anos consecutivos, incluindo as chamadas indevidas e abandonadas.

A PSP alerta que este comportamento pode atrasar ou mesmo impedir o atendimento de emergências reais, sublinhando que ainda existe desconhecimento sobre quando deve ser contactado o 112, e lembra que algumas situações resultam de más intenções e podem configurar crime, punível com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias.

Em 2024, o número de chamadas ascendeu a 5,85 milhões e, em 2023, a 6,95 milhões, uma descida atribuída a campanhas de sensibilização promovidas pelas autoridades e serviços de saúde.

