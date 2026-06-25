Homem esfaqueia mulher em centro comercial de Leiria, foge e é detido em Lisboa

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Vítima tinha 37 anos e teria uma relação amorosa com o suspeito

Um homem esfaqueou esta quinta-feira uma mulher num centro comercial de Leiria, pôs-se em fuga de imediato e acabou detido em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com a mesma fonte, a vítima, de 37 anos, teria uma relação amorosa com o suspeito, desconhecendo-se ainda o motivo que levou à agressão, no estacionamento subterrâneo do centro comercial.

A agência Lusa presenciou no local, que a PSP encerrou uma das saídas do estacionamento do referido estabelecimento, logo após a agressão.

"A vítima não corre perigo. É ferida leve. Estamos a consolidar as provas", reforçou a PSP, referindo que a mulher foi assistida no local e transportada ao hospital de Leiria, por precaução.

O alerta foi dado pelas 13:15, tendo o homem se colocado em fuga logo em seguida, deixando o seu veículo estacionado no parque subterrâneo, automóvel que está a ser alvo de perícias.

Acabou detido cerca de duas horas após o alegado crime.

As imagens das câmaras de videovigilância do centro comercial captaram o casal momentos antes da agressão e estão a ser visionadas pela polícia.