Homem de 23 anos detido após agressões violentas e ataque a polícias na Marinha Grande

Andreia Miranda
Há 1h e 8min
PSP (Lusa)

Após ser presente a tribunal, foi libertado, ficando sujeito a Termo de Identidade e Residência

A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 23 anos, na Marinha Grande, no distrito de Leiria, por suspeitas de ameaça e ofensas à integridade física contra agentes de autoridade.

Em comunicado, a PSP adianta que a intervenção ocorreu no domingo, junto ao Parque do Cemitério, após relatos de desacatos e agressões. No local, os agentes encontraram o suspeito a agredir violentamente um homem, com "vários pontapés na zona da cabeça e da face", deixando a vítima "incapaz de se defender".

"A ação policial permitiu cessar de imediato as agressões e garantir assistência às vítimas, tendo uma delas sido transportada para o Centro Hospitalar de Leiria. Uma segunda vítima do sexo masculino relatou igualmente ter sido agredida pelo suspeito, sendo assistida no local. No decurso da identificação do suspeito, este adotou um comportamento agressivo e hostil, dirigindo-se aos polícias com ameaças e injúrias, tendo ainda empurrado um polícia e tentado agredi-lo fisicamente. Perante esta conduta, foi-lhe dada voz de detenção", adianta o comunicado.

Já sob custódia, o homem manteve comportamento violento, incluindo danos na viatura policial - onde "manteve uma conduta reiteradamente agressiva, traduzida em ameaças, danos na viatura policial e tentativas de agressão aos polícias".

Após ser presente a tribunal, foi libertado, ficando sujeito a Termo de Identidade e Residência.

O julgamento sumário está agendado para 26 de março.

Temas: PSP Leiria Marinha Grande Detido

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