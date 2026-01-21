PSP deteve 30 imigrantes em operações policiais realizadas na região de Lisboa em 2025

Agência Lusa , AM
Há 1h e 5min
PSP (Lusa)

PSP detetou também 132 cidadãos com diligências pendentes no Sistema de Informação Schengen

A PSP deteve 30 cidadãos estrangeiros e notificou quase 100 imigrantes para abandono voluntário do país durante as operações de fiscalização a imigrantes realizadas na região de Lisboa no ano passado, anunciou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado de balanço do ano de 2025 sobre a fiscalização da permanência de cidadãos estrangeiros no país, a Polícia de Segurança Pública destaca o aumento das ações de inspeção e fiscalização feitas no ano passado pelo Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço do Comando Metropolitano de Lisboa, sob a coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF).

Questionada pela Lusa sobre dados de 2024, fonte da PSP disse que não se pode comparar os dados uma vez a polícia herdou esta competência do ex-SEF no final de 2023 e os núcleos de estrangeiros foram formados durante o ano 2024.

A PSP indica que no ano passado realizou 94 operações policiais na área do Comando Metropolitano de Lisboa, que resultaram na fiscalização de 6.785 cidadãos estrangeiros.

Estas ações policiais resultaram, segundo a PSP, em 30 detenções por permanência irregular no país e outros ilícitos relacionados com matéria de estrangeiros, 99 notificações para abandono voluntário, e 184 contraordenação ao abrigo da Lei dos Estrangeiros.

A PSP detetou também 132 cidadãos com diligências pendentes no Sistema de Informação Schengen (SIS).

Esta força de segurança refere igualmente que no ano passado realizou 1.537 ações de fiscalização e diligências com o objetivo de analisar boletins de alojamento de cidadãos estrangeiros alojados no país e de deslocação a estabelecimentos/alojamentos para averiguação e fiscalização no seguimento de denúncias que chegam ao conhecimento da polícia.

A PSP sustenta ainda que, através dos Núcleos de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e a UNEF, “reforça a atuação diária na prevenção e repressão de atividades ilícitas ligadas à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos, bem como na deteção de situações de vulnerabilidade social, frequentemente associadas a condições habitacionais precárias e dificuldade de acesso a um mercado de trabalho regulado”.

Temas: PSP Imigrantes Detidos Operações policiais

Crime e Justiça

GNR apreende 11 mil euros de produtos ilícitos relacionados com tabagismo na Madeira

Há 32 min

Governo quer juízes a aplicar multas até 10 mil euros a quem atrase processos

Há 37 min

PSP deteve 30 imigrantes em operações policiais realizadas na região de Lisboa em 2025

Há 1h e 5min
07:42

"Há um braço de ferro há muitos anos entre a PJ e o grupo 1143"

Ontem às 23:58
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

19 jan, 10:33

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Ontem às 08:37

Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

18 jan, 20:48

Um morto e 37 feridos em acidente ferroviário em Barcelona após queda de muro de contenção. Um segundo comboio descarrilou na Catalunha

Ontem às 21:36

"Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”. Trump expõe mensagens privadas com Macron

Ontem às 08:24

Porque é que Macron anda a mandar recados a Trump com os óculos de sol postos?

Ontem às 18:59

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

19 jan, 11:25

Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Ontem às 12:51

Entre Seguro e Ventura, há ministros de Cavaco e Passos que tiveram uma decisão "fácil": "É a escolha do bom senso"

Ontem às 07:00

"Ejeção de Massa Coronal": a Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética e viu-se em Portugal

Ontem às 17:45

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

Ontem às 22:22