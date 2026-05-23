Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Mais de mil imigrantes ilegais saíram do país através do retorno voluntário desde 2025

Agência Lusa , MM
Há 31 min
PSP (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Desde que tem a responsabilidade da área do retorno de estrangeiros, competência que adquiriu com a UNEF, que a PSP privilegia a saída voluntária em vez do afastamento forçado, permitindo que imigrantes em situação irregular deixem o país de forma assistida e humanitária

Mais de mil imigrantes em situação irregular em Portugal, a maioria brasileiros, regressaram ao país de origem de forma voluntária desde a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, em agosto de 2025.

Dados avançados à Lusa pela PSP, numa altura em que está em discussão no Parlamento a proposta do Governo que visa acelerar os procedimentos de afastamento de estrangeiros em situação irregular, conhecida como lei do retorno, indicam que 1.086 imigrantes saíram de Portugal ao abrigo do programa retorno voluntário desde o ano passado, sendo a maior parte cidadãos de nacionalidade brasileira.

Desde que tem a responsabilidade da área do retorno de estrangeiros, competência que adquiriu com a UNEF, que a PSP privilegia a saída voluntária em vez do afastamento forçado, permitindo que imigrantes em situação irregular deixem o país de forma assistida e humanitária.

Segundo a PSP, 665 imigrantes regressaram ao país de origem no âmbito do retorno voluntário no ano passado, 348 dos quais ao abrigo de um programa da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e 317 pela agência europeia de controlo de fronteiras Frontex.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Este ano e até abril deste ano foram já 421 imigrantes que saíram de Portugal ao abrigo do retorno voluntário, dos quais 244 pela Frontex e 177 pela OIM.

A Polícia de Segurança Pública esclareceu que os imigrantes que usufruem do programa de retorno voluntário não são expulsos, uma vez que regressam ao país de origem por vontade própria.

Na resposta enviada à Lusa, a PSP destacou o aumento de expulsões através do processo coercivo de imigrantes em situação irregular, uma subida que está diretamente relacionada com a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

Desde 2024 e até abril deste ano, a PSP expulsou do país 208 imigrantes em situação irregular, a maior parte desde 2025, dos quais 104 dizem respeito a processos de expulsão determinados pelos tribunais e 66 a afastamentos forçados (coercivos) de imigrantes em situação irregular.

Esta força de segurança especificou que em 2024 foram expulsos 52 imigrantes, 27 dos quais pelos tribunais e 14 de forma forçada, número que sobe para 84 em 2025 (55 pelos tribunais e 14 coercivos).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com a PSP, este ano e até abril deste ano foram expulsos 77 imigrantes em situação irregular, 22 dos quais pelos tribunais e 38 através dos processo de afastamento coercivos.

Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em outubro de 2023, algumas competências deste serviço de segurança, nomeadamente o controlo das fronteiras aéreas, passaram para a esfera da PSP, que desde 21 de agosto do ano passado alargou as competências com a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, nomeadamente as operações de afastamento, readmissão e retorno de pessoas em situação irregular, que tinham sido atribuídas à Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PSP Imigrantes Imigrantes ilegais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Mais de mil imigrantes ilegais saíram do país através do retorno voluntário desde 2025

Há 31 min

Um puzzle de factos "tradutores de comportamentos sociopáticos". Como duas crianças francesas acabaram abandonadas em Portugal após um jogo com a mãe

Há 1h e 34min

Calor chegou a Portugal mas estes oito distritos estão sob aviso amarelo por chuva e trovoada

Hoje às 00:48

AO MINUTO | Leitura das medidas de coação de Marine Rousseau e Marc Ballabriga marcada para as 10:00

Hoje às 00:05
Mais País

Mais Lidas

Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Ontem às 10:22

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

21 mai, 21:06

Tribunal confirma acolhimento familiar das crianças francesas abandonadas e entrega a França processo de regresso ao país de origem

Ontem às 07:48

"Brincavam com todos os clientes e ela escrevia numa agenda": mulher que denunciou casal que abandonou crianças em Alcácer do Sal conta tudo em exclusivo

Ontem às 13:14

Quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo: PSP encerrou um restaurante em Queluz

Ontem às 14:45

Ucrânia reforça defesa aérea com sistema Hawk graças a decisão importante dos EUA

Ontem às 12:17

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:26

Correção automática, digitalização de provas e distribuição aleatória de questões pelos professores geram polémica na correção dos exames nacionais do Secundário

Ontem às 07:00

Há ficheiros clínicos de crianças a serem acedidos indevidamente em todo o país

Ontem às 11:12

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Gasóleo sobe, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 11:02