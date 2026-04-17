Greve geral pode libertar nove criminosos violentos

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Paralisação está a condicionar a apresentação, em tempo útil, dos arguidos ao juiz de instrução criminal

Há nove suspeitos detidos pela PSP por roubos violentos que podem ser libertados durante a tarde desta sexta-feira devido à greve na função pública.

A paralisação está a condicionar a apresentação, em tempo útil, dos arguidos ao juiz de instrução criminal.

Os nove homens são suspeitos de vários roubos violentos no centro da cidade de Lisboa. Os suspeitos são conhecidos por atuar em grupo abordando turistas e transeuntes na rua na tentativa de venderem louro prensado como se fosse haxixe, bem como farmacêutica como se de cocaína se tratasse.

Após abordarem e escolherem as vítimas tornavam-se violentos e obrigavam-nas a dirigir-se a multibancos para levantarem dinheiro.

A divisão de investigação criminal tentou travar o fenómeno com a captura do grupo criminoso e conseguiu, nos últimos dias, recolher prova suficiente contra os suspeitos de modo a justificar a detenção, mas a greve impediu que fossem presentes até ao momento presentes a juiz.