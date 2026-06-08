Seis em cada dez polícias têm mais de 40 anos

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REVISTA DE IMPRENSA | PSP é a mais envelhecida. Por dia, seis elementos das forças de segurança são alvo de crime

Seis em cada dez elementos das forças de segurança têm mais de 40 anos, noticia o Correio da Manhã desta segunda-feira, 8 de junho.

O jornal refere que a PSP é a mais envelhecida, com 64% do efetivo acima dos 40 anos e 19,3% com mais de 55 anos.

O Diário de Notícias faz manchete com o tema das polícias, revelando que, a cada dia, seis elementos das forças de segurança são alvo de crimes.

Em 2026, os agentes da PSP e os militares de GNR foram vítimas de 2189 crimes, concretiza.