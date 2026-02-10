Polícias vão receber até 85,96 euros por quatro horas de serviços remunerados

Agência Lusa , AM
Há 52 min
PSP (Getty Images)

O Governo atualizou os valores pagos a elementos da PSP e da GNR por serviços prestados fora do horário de trabalho, com aumentos que variam entre 36,46 e 85,96 euros por cada quatro horas

O valor pago aos polícias por serviços prestados a entidades públicas e privadas fora do horário do trabalho vai aumentar para entre 36,46 euros e 85,96 euros por quatro horas, segundo uma portaria publicada esta terça-feira.

O diploma do Governo que atualiza os valores devidos por serviços remunerados, também conhecidos por gratificados, a elementos da GNR e da PSP foi publicado em Diário da República e altera quer a tabela geral quer a referente a competições desportivas de natureza não profissional.

No caso do regime geral, o montante recebido por guardas, cabos, agentes e agentes principais aumenta de 37,50 para 51,60 euros por cada quatro horas de serviço em dias úteis das 08:00 às 20:00 e de 54 para 74,27 euros pelo mesmo período de trabalho aos sábados, domingos, feriados, e em dias úteis das 20:00 às 08:00.

Para sargentos e chefes, o aumento é de 39,50 para 54,34 euros em dias úteis das 08:00 às 20:00 e de 56 para 77,03 euros nos restantes horários, enquanto para oficiais a subida é, respetivamente, de 44 para 60,51 euros e de 62,50 para 85,96 euros.

Já no caso das competições desportivas de natureza não profissional, a quantia recebida por guardas, cabos, agentes e agentes principais aumenta de 26,50 para 36,46 euros por quatro horas de serviço em dias úteis das 08:00 às 20:00 e de 39,50 para 54,34 euros pelo mesmo período de trabalho aos sábados, domingos, feriados, e em dias úteis das 20:00 às 08:00.

Para sargentos e chefes, o aumento é de 30 para 41,27 euros em dias úteis das 08:00 às 20:00 e de 44,50 para 61,21 euros nos restantes horários, enquanto para oficiais a subida é, respetivamente, de 37,50 para 51,60 euros e de 55,50 para 76,34 euros.

O diploma determina ainda aumentos no valor recebido por cada hora adicional de serviço remunerado, igualmente com distinções entre os dias úteis e fins de semana e feriados e entre os eventos desportivos de natureza não profissional e os restantes.

Segundo a portaria conjunta dos ministérios da Administração Interna e das Finanças, as novas tabelas entram em vigor dentro de 15 dias.

O diploma resulta de uma proposta apresentada em dezembro pelo Governo às associais socioprofissionais e sindicais da GNR e da PSP.

Temas: PSP GNR Gratificados Polícias

País

Apresentaram-se como mãe e filha para "ludibriar o controlo fronteiriço": PSP detém no aeroporto suspeita de auxílio à imigração ilegal

Há 12 min

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

Há 50 min

Polícias vão receber até 85,96 euros por quatro horas de serviços remunerados

Há 52 min

Chuva persistente mantém risco elevado de inundações e deslizamentos de terras

Há 58 min
Mais País

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

Ontem às 20:30

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

Ontem às 23:13

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

8 fev, 14:08

FC Porto avaliou nevoeiro no Estádio do Dragão mas adiamento do jogo com o Sporting está fora de hipótese

Ontem às 17:25

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

8 fev, 08:00
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

Torres Vedras, Figueira da Foz, Estarreja e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

Ontem às 19:38

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

8 fev, 20:18

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Ontem às 12:27