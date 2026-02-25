Há cada vez mais queixas contra a atuação da PSP e GNR, mas muitas são arquivadas

Agência Lusa , BCE
Há 34 min
PSP

Só no ano passado a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) recebeu 1.722 queixas contra a atuação da PSP e GNR, mais 211 do que no ano anterior

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) recebeu 1.722 queixas contra a atuação das forças de segurança em 2025, revelou o inspetor-geral, avançando que “há um crescimento sustentado” de participações desde 2014, mas muitas delas são arquivadas.

“Há cada vez um maior número de participações anuais. Desde 2014 que há um crescimento sustentado”, disse Paulo Figueiredo no parlamento, ressalvando que esse aumento “não tem reflexo a nível dos processos de natureza disciplinar e nos processos de inquérito”.

O inspetor-geral da Administração Interna foi hoje ouvido na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre o caso de violência policial na esquadra do Rato, em Lisboa, que envolveu dois agentes da Polícia de Segurança Pública, numa audição pedida pelo PS.

Paulo Figueiredo sublinhou que há “um maior alerta por parte das populações”, mas “muitas das vezes estas situações que são sinalizadas à IGAI vão ser arquivadas”.

O responsável disse que no ano passado a IGAI recebeu 1.722 queixas contra a atuação dos polícias da PSP e militares da GNR, mais 211 do quem em 2024, quando foram denunciadas 1.511, tendo em 2023 chegado a esta inspeção 1.436.

Pedro Figueiredo explicou que muitas vezes é a própria IGAI que, “perante uma notícia da comunicação social”, abre um processo administrativo que depois de averiguar pode concluir pela abertura ou não de um processo de natureza disciplinar.

“Não há um crescimento sustentado a nível dos processos de natureza disciplinar, mas há das participações num todo global”, sustentou.

Frequentemente chamada “polícia dos polícias”, a IGAI, tutelada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), funciona como um órgão superior de controlo e fiscalização das forças de segurança para garantir que respeitam a lei e os direitos dos cidadãos.

Temas: PSP GNR IGAI Inspeção-Geral da Administração Interna

Crime e Justiça

