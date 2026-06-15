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Português procurado nos EUA por ilegalidades que envolvem China e Irão apanhado em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 53 min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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Está acusado de vários crimes que podem resultar numa pena de prisão até 20 anos

A PSP deteve na manhã desta segunda-feira, em Lisboa, um homem de 56 anos, de nacionalidade portuguesa, para cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades americanas em 2023.

O detido é suspeito da prática dos crimes de conspiração para exportação ilegal de produtos e tecnologia para a China e o Irão, bem como de fraude, factos alegadamente ocorridos entre os anos de 2014 e 2016.

Os crimes em causa são puníveis com uma pena máxima de prisão até 20 anos.

O suspeito será conduzido às celas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, sendo posteriormente presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para efeitos de tramitação do processo de cooperação judiciária internacional.

A investigação e os procedimentos subsequentes decorrem em articulação com as autoridades competentes nacionais e internacionais.

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Temas: PSP Fraude Conspiração China Irão
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