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PSP multou 95 condutores por dia em excesso de velocidade desde início do ano

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 18min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Desde 1 de janeiro, a PSP registou 10.616 contraordenações por condução em excesso de velocidade,

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Mais de 10.500 condutores em excesso de velocidade foram multados pela PSP desde o início do ano, o equivalente a uma média de 95 automobilistas por dia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública diz que desde 1 de janeiro registou 10.616 contraordenações por condução em excesso de velocidade, o que equivale a uma média de 95 condutores intercetados diariamente por esta infração rodoviária.

Segundo a PSP, 680 destas multas são contraordenações muito graves, 7.616 graves e 2.320 leves.

A PSP salienta que está atenta aos comportamentos de risco nas estradas, especialmente no que concerne às infrações relacionadas com a condução em excesso de velocidade, pelo impacto direto na segurança dos condutores e demais passageiros das viaturas.

A Polícia refere que este número de infrações resulta da intensificação das operações de prevenção e fiscalização rodoviária realizadas pela PSP em todo o país.

O aumento da presença da PSP, nomeadamente através de controlos móveis de velocidade, acontece “essencialmente em locais onde se verificam maiores índices de sinistralidade rodoviária grave”, para contribuir para a diminuição do risco de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores.

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A PSP lembra que “a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos” e, como exemplo, indica que num atropelamento, se um veículo circular a 30 quilómetros por hora, a probabilidade de as consequências para o peão serem mortais é de 10%, e, quando a velocidade aumenta para 50 quilómetros por hora, a probabilidade passa a ser de 90%.

A PSP indica ainda que na sua área de responsabilidade, os centros urbanos, ocorreram este ano 18.445 acidentes que provocaram 30 mortos, 229 feridos graves e 5.082 feridos ligeiros.

Temas: PSP Excesso de velocidade Multas excesso de velocidade
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