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Arromba porta da casa da vítima e tenta atear fogo na presença da PSP. Suspeito detido em Espinho

Daniela Rodrigues
Há 1h e 4min
Polícia (PSP)
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O arguido será presente a tribunal entre esta quarta e quinta-feira para ficar a conhecer as medidas de coação

Um homem foi detido esta noite em Espinho, na sequência de um episódio de violência doméstica.

O suspeito arrombou a porta da residência da vítima e, já na presença dos agentes da PSP, derramou álcool no interior da habitação com a intenção de provocar um incêndio.

A rápida intervenção da polícia impediu que o fogo fosse ateado, evitando consequências mais graves.

O suspeito acabou por ser detido no local. Não há registo de feridos nem de danos materiais.

O arguido será presente a tribunal entre esta quarta e quinta-feira para ficar a conhecer as medidas de coação.

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Temas: PSP Espinho Fogo Violência doméstica
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