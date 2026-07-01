Arromba porta da casa da vítima e tenta atear fogo na presença da PSP. Suspeito detido em Espinho

Há 1h e 4min

O arguido será presente a tribunal entre esta quarta e quinta-feira para ficar a conhecer as medidas de coação

Um homem foi detido esta noite em Espinho, na sequência de um episódio de violência doméstica.

O suspeito arrombou a porta da residência da vítima e, já na presença dos agentes da PSP, derramou álcool no interior da habitação com a intenção de provocar um incêndio.

A rápida intervenção da polícia impediu que o fogo fosse ateado, evitando consequências mais graves.

O suspeito acabou por ser detido no local. Não há registo de feridos nem de danos materiais.

O arguido será presente a tribunal entre esta quarta e quinta-feira para ficar a conhecer as medidas de coação.