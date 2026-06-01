PSP reforça presença policial nas escolas no final do ano letivo

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Operação "Escola Segura — Final do Ano Letivo 2025/2026", que decorre até ao próximo dia 26

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia, esta segunda-feira, uma operação em todo o país de reforço policial nas escolas e nos percursos entre a casa e a escola, tendo em conta o final do ano letivo.

A operação "Escola Segura — Final do Ano Letivo 2025/2026", que decorre até ao próximo dia 26, inclui o “aumento da presença policial, do diálogo e comunicação com a comunidade escolar”, adianta a PSP em comunicado.

A “identificação e deteção de suspeitos de tráfico de estupefacientes, de uso de porte de armas, roubos, burlas e furtos nas imediações das escolas” e a “fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas, designadamente no que concerne à venda de álcool a menores” são outras das ações previstas, assim como a sensibilização dos alunos para comportamentos violentos e consumos perigosos, sem esquecer a segurança rodoviária.

O esforço policial será concentrado nas alturas do final do ano letivo, que ocorrem a 5 de junho, no caso do 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, a 12, para os 5.º ao 8.º e 10.º anos, e a 30 de junho, no que se refere à educação pré-escolar e ao 1.º ciclo do ensino básico.

Apelando à “denúncia de qualquer tipo de abuso ou crime, na qualidade de vítima ou testemunha”, a PSP recorda ainda a possibilidade de adesão ao programa gratuito Estou Aqui! Crianças, que distribui pulseiras que ajudam a sinalizar crianças desaparecidas.

Desde que este programa foi criado, em 2012, foram distribuídas mais de 708 mil pulseiras e encontradas mais de 60 crianças.