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Ligou para o 112 a dizer que alunos estavam reféns numa escola de Lisboa. Jovem de 16 anos foi detido pela PSP

Magda Magalhães
Há 1h e 46min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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Chamada levou à mobilização de vários meios policiais para o local

Um jovem de 16 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por suspeitas dos crimes de abuso e simulação de sinais de perigo, depois de ter feito uma falsa denúncia sobre um alegado sequestro armado numa escola de Belém, em Lisboa, no passado dia 5 de junho.

Segundo a PSP, por volta das 12:00 de quinta-feira, o adolescente ligou para o 112, informando que um homem armado se "encontrava no interior de uma sala de aula", onde estaria a manter alunos "sob sequestro ao mesmo tempo que os ameaçava".

Perante a gravidade da informação e a possibilidade de estarem "crianças em perigo", a PSP mobilizou de imediato várias valências para o local, nomeadamente "Investigação Criminal, Escola Segura, Equipas de Intervenção Rápida, Equipa de Prevenção e Reação Imediata, e outros meios de patrulhamento", informam as autoridades através de comunicado.

À chegada, as autoridades foram informadas pela administração da escola que "nada de anormal se passaria no local, tratando-se de uma chamada com contornos falsos".

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Apesar de confirmada a segurança de alunos e funcionários, a PSP prosseguiu a investigação de forma a identificar o autor da chamada. O suspeito foi localizado e intercetado poucos minutos depois.

De acordo com a polícia, o jovem confessou ter efetuado o telefonema por motivos considerados fúteis, afirmando desconhecer o impacto que a sua ação teria, nomeadamente a mobilização urgente de vários meios policiais.

"O suspeito de 16 anos de idade foi detido e, depois de elaborado o expediente, libertado e notificado para comparecer perante a Autoridade Judiciária competente", revela a PSP, alertando ainda para as consequências deste tipo de comportamentos – estes alertas falsos podem "atrasar o socorro a pessoas que realmente correm risco de vida".
 

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Temas: PSP Escola Belém Lisboa Falso alerta Chamada 112
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