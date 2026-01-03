PSP identifica cerca de 30 pessoas relacionadas com os disparos com armas proibidas em Lisboa

3 jan, 16:05

"Não foram registados incidentes, nem foram efetuadas detenções”, pode ler-se na nota da PSP enviada às redações

A PSP informou este sábado que identificou “cerca de três dezenas” de pessoas após investigar os disparos com armas proibidas num bairro dos Olivais, em Lisboa, alegadamente durante a noite da passagem de ano, mas não deteve ninguém.

“Realizámos uma operação de fiscalização e patrulhamento mais intensivo no Bairro Alfredo Bensaúde, em Lisboa. (…) Foram identificadas cerca de três dezenas de pessoas. Não foram registados incidentes, nem foram efetuadas detenções”, pode ler-se na nota da PSP enviada às redações.

A Polícia de Segurança Pública diz que vai continuar a realizar “outras ações em diversas zonas da área metropolitana de Lisboa, para prevenir a criminalidade e detetar suspeitos de prática de crimes diversos”.

“A investigação continua na Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa”, conclui o comunicado.