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Quase dois mil condutores apanhados com excesso de álcool este ano

Agência Lusa , PP
Há 39 min
Álcool

Desde 1 de janeiro a PSP realizou 6.551 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, fiscalizou 223.908 condutores e efetuou 66.020 testes de despistagem de alcoolemia

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A PSP deteve este ano quase 2.000 condutores com excesso de álcool e multou outros 1.320 pelo mesmo motivo, anunciou hoje a polícia, alertando para os riscos acrescidos da condução sob a influência do álcool.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) indica que desde 01 de janeiro realizou 6.551 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, fiscalizou 223.908 condutores e efetuou 66.020 testes de despistagem de alcoolemia.

Dos condutores testados, 3.229 estavam a conduzir com excesso de álcool, o equivalente a uma média de 29 infrações por álcool por dia.

Segundo a polícia, dos 3.229 condutores apanhados com álcool, 1.909 foram detidos por terem uma taxa considerada crime e 1.320 foram multados.

A PSP manifestou preocupação com as infrações e comportamentos que potenciam a sinistralidade rodoviária, alertando para os riscos acrescidos da condução sob a influência do álcool.

Lembrou que com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 gramas por litro (g/l), o risco de sofrer “um acidente grave ou mortal duplica” e os desastres que decorrem da condução sob a influência do álcool “são particularmente graves”.

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A PSP referiu também que o consumo de álcool “estreita o campo visual, provocando a chamada visão em túnel, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos”, o que aumenta “de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários”.

A PSP indicou ainda que na sua área de responsabilidade, os centros urbanos, ocorreram este ano 18.445 acidentes que provocaram 30 mortos, 229 feridos graves e 5.082 feridos ligeiros.

Temas: PSP Detidos Excesso de álcool Condutores Álcool
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