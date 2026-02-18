Homem procurado pela Roménia foi detido pela PSP no aeroporto de Lisboa

Há 1h e 16min

O homem de 33 anos foi detido no âmbito de um mandado de detenção europeu

Um homem procurado pela Roménia foi detido no aeroporto de Lisboa na segunda-feira para cumprir pena de prisão por crimes de burla, uso de documento falso e condução sem carta, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública explicou que o homem de 33 anos foi detido no âmbito de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades da Roménia, para cumprimento de uma pena de prisão de três anos, seis meses e 10 dias.

A detenção foi feita pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço da PSP no aeroporto Humberto Delgado, coordenada pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF).

Ainda segundo a PSP, o detido foi presente hoje ao Tribunal da Relação de Lisboa, uma vez que é a entidade responsável pela tramitação do processo de entrega ao país que emitiu o mandado de detenção europeu.