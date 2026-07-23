Vítima teve de ser operada à cara. Dupla detida após roubo violento em Faro

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Suspeitos de 20 e 26 anos estão "fortemente indiciados" por roubo e ofensas à integridade física graves, segundo a investigação policial que teve início após o primeiro crime, em junho

As autoridades policiais detiveram dois homens suspeitos de roubo e ofensas à integridade física graves, cometidos em Faro, que obrigaram à hospitalização e intervenção cirúrgica de uma das vítimas, anunciou esta quinta-feira a PSP.

Os detidos têm 20 e 26 anos e ficaram sujeitos a apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência, depois de terem sido presentes ao tribunal para o primeiro interrogatório e aplicação das eventuais medidas de coação, informou a PSP num comunicado.

Os dois homens estão “fortemente indiciados” por roubo e ofensas à integridade física graves, com base nos indícios recolhidos durante uma investigação iniciada após uma “denúncia de um roubo violento ocorrido no passado mês de junho, durante o qual a vítima foi agredida”, destacou a PSP.

A mesma fonte salientou que esta vítima sofreu “lesões graves” e teve de ser sujeita a uma “intervenção cirúrgica ao nível da face”.

A força policial explicou que, durante a investigação a esse crime, agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Faro da PSP identificaram o principal suspeito e recolheram provas suficientes para a autoridade judiciária emitir mandados de detenção e de busca domiciliária contra o alegado autor.

“Entretanto, foi registado um segundo roubo violento, alegadamente praticado pelo mesmo suspeito com a colaboração de outro indivíduo, no qual duas vítimas foram perseguidas, agredidas e roubadas”, esclareceu a PSP.

Os investigadores obtiveram então mandados de busca para os dois suspeitos e, na operação realizada para o seu cumprimento, foi detido o homem de 26 anos e apreendidas 12 munições, um bastão extensível, um telemóvel cuja proveniência está a ser investigada e 140 euros, precisou a PSP.

O segundo suspeito, de 20 anos, foi localizado e detido horas depois na pose de uma soqueira, que foi apreendida por se tratar de um objeto classificado como arma proibida, acrescentou.

Presentes em tribunal para o primeiro interrogatório judicial, os dois homens ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentações trissemanais e proibição de aproximação a menos de 500 metros de estabelecimentos de diversão noturna, referiu ainda a força de segurança.