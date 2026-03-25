Homem tentou escapar à polícia, mas foi detido com armas e 100 munições

Daniela Rodrigues
Há 37 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Intervenção ocorreu na sequência da circulação de uma viatura com um pneu furado

Um homem foi detido na madrugada desta quarta-feira, cerca das 02:00, na Estrada Militar, na Amadora, após condução suspeita. 

A TVI e CNN Portugal sabem que a intervenção ocorreu na sequência da circulação de uma viatura com um pneu furado. Durante a abordagem, o condutor abandonou o veículo e tentou fugir a pé, tendo sido posteriormente intercetado pelas autoridades.

No decorrer da situação, foram apreendidas duas armas de fogo de calibre 7,65 mm, bem como cerca de 100 munições. Uma das armas foi abandonada pelo suspeito durante a fuga, enquanto a outra se encontrava no interior da viatura.

O indivíduo foi detido por posse de arma de fogo, prosseguindo as diligências para apurar a origem do armamento e eventuais ligações a outras atividades ilícitas.

Temas: PSP Crime Arma Munições

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