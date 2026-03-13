Detidos 19 suspeitos de tráfico de droga no Porto e 30 mil doses apreendidas

Há 1h e 47min

Foram ainda apreendidas armas de fogo, viaturas, telemóveis e outros materiais

A PSP deteve 19 pessoas, entre terça e quarta-feira, no Porto, por suspeita de tráfico de droga tendo sido aprendidas mais de 30 mil doses de droga, armas de fogo, viaturas, telemóveis e outros materiais.

Em comunicado, aquela força policial refere que as detenções ocorreram no âmbito de operações policiais, uma delas “de grande dimensão” centrada no bairro do Cerco (concelho do Porto), e também com diligências em Gondomar (distrito do Porto), na terça-feira, na qual foram executadas 22 buscas domiciliárias e seis buscas não domiciliárias.

Desta operação resultaram 17 detidos, com idades entre 19 e 58 anos, encontrando-se “fortemente indiciados pelos crimes de tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida e resistência e coação sobre funcionário”.

No total, na operação no bairro do Cerco foram apreendidas mais de 32 mil doses de estupefacientes (cocaína, heroína, haxixe e anfetaminas), bem como armas de fogo, munições, dinheiro, duas viaturas, balanças de precisão, telemóveis e diverso material associado à atividade de tráfico de droga.

Aqueles 17 detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

Os outros dois suspeitos, um homem e uma mulher, de 34 e 52 anos, foram detidos no bairro da Pasteleira Nova na terça-feira, tendo-lhes sido apreendidas mais de três mil doses de heroína e cocaína, dinheiro, um telemóvel e diverso material associado à atividade de tráfico de estupefacientes.

Os dois suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial e foi-lhes aplicada como medida de coação a obrigatoriedade de apresentações periódicas na esquadra da área de residência.