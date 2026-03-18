Casal detido quando furtava metais em indústria abandonada na Marinha Grande

Agência Lusa , AM
Há 16 min
Reportagem: Tempestade Kristin em Vieira de Leiria (PARTE 1)

Suspeito admitiu que "pretendia vender o material numa sucateira localizada na cidade da Marinha Grande"

A Polícia de Segurança Pública deteve um casal que furtava metais não preciosos numa indústria abandonada na Marinha Grande, para os vender posteriormente em sucateiras.

O Comando Distrital da PSP de Leiria adiantou, em comunicado, que, no dia 13 de março, foram detidos um homem, de 32 anos, e uma mulher, de 45 anos, pela prática do crime de furto de metais não preciosos, após uma intervenção policial, que ocorreu na sequência de uma denúncia.

Após informações de movimentações suspeitas naquele local, agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria e da Unidade de Polícia Técnica e Forense deslocaram-se a um espaço industrial devoluto, situado na Avenida 1.º de Maio, no concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria.

“À chegada, os polícias constataram que o edifício fabril apresentava sinais evidentes de abandono e desativação, situação agravada pelos danos provocados pela depressão Kristin. Nas traseiras do espaço industrial foi identificado um conjunto de varas de alumínio colocadas na estrutura de um carrinho de bebé”, explicou a PSP.

Os polícias intercetaram no interior do edifício um homem, que se encontrava a recolher diversas varas de alumínio.

“Questionado sobre a sua presença no local, o suspeito referiu que pretendia vender o material numa sucateira localizada na cidade da Marinha Grande. Pouco depois da abordagem policial, surgiu do interior do edifício uma mulher, posteriormente identificada como coautora do furto”.

Durante as revistas de segurança realizadas aos suspeitos, foi apreendido um alicate universal, bem como uma mochila contendo diversas ferramentas, além da estrutura do carrinho de bebé utilizada para o transporte do material furtado.

Segundo a PSP, o homem admitiu que já se tinha deslocado anteriormente ao mesmo local com o objetivo de subtrair materiais semelhantes, que posteriormente vendia para obtenção de dinheiro destinado ao sustento do consumo de estupefacientes, situação que partilhava com a mulher com quem coabita.

Os responsáveis pelo espaço industrial deslocaram-se ao local e manifestaram de imediato intenção de proceder criminalmente contra os suspeitos.

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