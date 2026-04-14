Assalto à mão armada na Amadora rende cerca de nove mil euros e joias

Daniela Rodrigues
Há 1h e 24min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Investigação está a cargo da PSP

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Um estabelecimento localizado na Praceta Sagres, na Amadora, foi alvo de um assalto à mão armada na tarde de segunda-feira. 

O alerta foi dado pelas 16:40, quando dois suspeitos recorreram à ameaça com uma arma de fogo para intimidar a vítima. Durante a ação, os suspeitos conseguiram subtrair cerca de nove mil euros em numerário, bem como diversas peças de joalharia, colocando-se posteriormente em fuga.

Para o local foram mobilizados vários meios da Polícia de Segurança Pública (PSP), que realizaram diligências imediatas com vista à localização e identificação dos autores do crime.

A investigação está a cargo da PSP, que prossegue com as averiguações. O caso deverá passar para alçada da Polícia Judiciária já que estão envolvidas armas de fogo.

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