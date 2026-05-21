Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Recusas de entrada nas fronteiras aéreas aumentam 41% este ano num total de 980

Agência Lusa , PF
Há 1h e 17min
PSP (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A PSP explica que as recusas de entrada incidiram sobre pessoas que não reuniam as condições legais de entrada no espaço Schengen, nomeadamente por ausência ou invalidade de documentação, falta de meios de subsistência suficientes, ausência de visto válido quando exigível ou existência de indicações no Sistema de Informação Schengen (SIS) ou noutras bases de dados internacionais

A PSP registou nos primeiros quatro meses do ano 980 recusas de entrada nas fronteiras aéreas do país, um aumento de 41,6 % face ao período homólogo de 2025.

Segundo os dados da PSP, este número de recusas equivale a uma média de oito por dia e supera em muito as 692 efetuadas em igual período de 2025 (+288), “reforçando o seu compromisso com a segurança das fronteiras nacionais e o combate à imigração ilegal”.

Numa nota divulgada esta quinta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que o controlo fronteiriço “é uma prioridade operacional permanente”, salientando que, no decurso das operações de controlo de fronteira realizadas nos aeroportos nacionais, “os polícias afetos ao controlo fronteiriço procederam à análise e verificação de todos os passageiros sujeitos a controlos, atuando em conformidade com o Código das Fronteiras Schengen e demais legislação”.

A PSP explica que as recusas de entrada incidiram sobre pessoas que não reuniam as condições legais de entrada no espaço Schengen, nomeadamente por ausência ou invalidade de documentação, falta de meios de subsistência suficientes, ausência de visto válido quando exigível ou existência de indicações no Sistema de Informação Schengen (SIS) ou noutras bases de dados internacionais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Todas as ocorrências foram objeto de registo, sendo os identificados sujeitos aos procedimentos legais, em articulação com as autoridades judiciárias e demais entidades com responsabilidades nesta matéria, acrescenta a PSP.

A PSP refere ainda que esta quinta-feira, até às 13:00, foram controladas 30.339 pessoas nos três principais aeroportos portugueses, sendo que 15.365 entram no país e 14.974 saíram, com uma média horária de espera de pouco mais de uma hora.

Em dados relativamente aos tempos de espera, a PSP adianta que no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, as chegadas tiveram um máximo de 67 minutos e as partidas 46, no Sá Carneiro, no Porto, as chegadas tiveram um máximo de 60 minutos e as partidas 30.

No Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, os tempos descem bastante, com uma média de 26 minutos nas chegadas e apenas sete minutos nas partidas.

A PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), é responsável pela segurança das infraestruturas de aviação civil e pelo controlo das fronteiras aéreas nacionais, com “o compromisso com a segurança do ambiente aeroportuário para os passageiros e trabalhadores”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PSP Controlo de fronteiras Fronteiras Recusa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Há 50 min

"Provável onda de calor" em quase todo o país - e "noites tropicais" para alguns

Há 1h e 1min

Recusas de entrada nas fronteiras aéreas aumentam 41% este ano num total de 980

Há 1h e 17min

Autoridades francesas já pediram retorno das duas crianças abandonadas

Há 1h e 29min
Mais País

Mais Lidas

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

Ontem às 20:49

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

Ontem às 15:36

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

Ontem às 09:54

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

Ontem às 17:01

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Hoje às 16:15

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Hoje às 08:20

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

19 mai, 09:35

"Basta uma fotografia": Governo avança com apoio até 1.500 euros por hectare para limpeza florestal

Ontem às 07:42

"Fortes indícios" de corrupção e outros crimes: Relação reverte decisão no caso que fez cair o governo da Madeira

Ontem às 19:17

Rapto violento no Grande Porto: vítimas foram agredidas e forçadas a assinar dívida

Ontem às 12:05

Mais que um ajuste histórico: EUA acabam de tomar uma decisão que abre portas para fazerem em Cuba "o que fizeram na Venezuela"

Ontem às 20:53

"Estas crianças foram colocadas em perigo. Vão estar permanentemente em angústia": abandono de irmãos franceses em Portugal pode ser julgado pelos dois países

Hoje às 13:20