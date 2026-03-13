Cerca de 30% dos condutores apanhados com álcool no sangue tinham carta há menos de três anos

Agência Lusa , MP
Há 1h e 30min
Escola Condução (Getty)

Entre janeiro e fevereiro foram detidos 937 indivíduos por condução de veículo em estado de embriaguez, avança a PSP

Cerca de 30% dos condutores multados pela PSP nos dois primeiros meses deste ano por excesso de álcool tinham carta de condução há menos de três anos ou eram motoristas profissionais, revelou esta sexta-feira aquela polícia.

Num comunicado de balanço da sinistralidade e fiscalização rodoviária de janeiro e fevereiro, a Polícia de Segurança Pública indica que nos dois primeiros meses do ano foram multados 679 condutores por condução sob efeito do álcool, dos quais 204 (30%) tinham a carta de condução há menos de três anos ou eram motoristas profissionais, que têm um limite mais baixo para a taxa de álcool no sangue.

O limite legal de Taxa de Álcool no Sangue (TAS) é de 0,2 g/l para condutores com carta há menos de três anos (regime probatório) e condutores profissionais, enquanto para os restantes condutores é de 0,5 g/l, tornando-se crime acima de 1,2 g/l.

A PSP avança que, entre janeiro e fevereiro, 1.597 condutores foram detidos por crimes rodoviários, nomeadamente 937 por condução de veículo em estado de embriaguez e 660 por condução sem habilitação legal, o que corresponde a mais 64 detenções do que no mesmo período de 2025.

Segundo esta força de segurança, nos dois primeiros meses do ano foram fiscalizados em todo o país 111.753 condutores e controladas por radar 402.430 viaturas, o que resultou num total de 35.450 contraordenações, equivalente a uma média de cerca de 600 infrações por dia.

Das infrações registadas em janeiro e fevereiro, a PSP destaca as 5.192 multas por excesso de velocidade, o que corresponde a 15% do total das infrações registadas.

“Estes números, numa vertente preventiva, merecem sempre especial preocupação por parte da PSP, uma vez que a condução em excesso de velocidade continua a ter uma grande expressão na totalidade das contraordenações rodoviárias registadas e constitui-se como um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária”, salienta aquela polícia.

A PSP registou também 871 contraordenações por uso do telemóvel, o que significa que, por dia, foram verificados uma média de 15 condutores a mexer no telemóvel enquanto conduziam, além de 4.669 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória e 1.606 por falta de seguro.

Nos dois primeiros meses de 2026, a PSP registou na sua área de intervenção, os centros urbanos, 9.932 acidentes rodoviários que provocaram 14 mortos, 103 feridos graves e 2.526 feridos ligeiros.

Em comparação com o período homólogo de 2025, ocorreram mais 1.190 acidentes, menos um morto, menos três feridos graves e menos sete feridos ligeiros.

Temas: PSP Condução Carta de Condução Álcool

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