PSP deteve mais de três mil condutores este ano, quase metade por conduzirem sob o efeito de álcool

Agência Lusa , BCE
Há 28 min
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)

Dados referem-se ao primeiro trimestre deste ano e revela um aumento do número de acidentes rodoviários

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A PSP deteve mais de três mil condutores no primeiro trimestre do ano, quase metade por condução em estado de embriaguez, meses em que registou mais acidentes e feridos graves, mas igual número de mortos, face ao período homólogo.

Num balanço hoje divulgado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deu conta de 3.206 detenções por crimes rodoviários nos primeiros três meses do ano, dos quais 1.510 por condução em estado de embriaguez e 1.033 por condução sem habilitação legal.

A PSP contabilizou 15.080 acidentes no primeiro trimestre de 2026, mais 1.488 do que os 13.592 acidentes em período homólogo de 2025.

Registou o mesmo número de vítimas mortais, com 20 mortes nos primeiros três meses do ano, mas mais feridos graves, com 172 registados em 2026 (mais 28 do que os 144 de 2025) e mais feridos leves, que sobem de 3.960 para 4.050.

Sem comparativo com o ano anterior nestes dados, a PSP informou ainda que efetuou 5.322 operações de fiscalização rodoviária em todo o país no primeiro trimestre, - equivalente a uma média de 59 operações por dia -, nas quais foram fiscalizados 179.922 condutores e controlados 598.785 veículos por radar.

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A PSP registou 56.023 contraordenações, uma média de 622 infrações por dia.

“Das infrações registadas no mesmo período, destacamos 7.921 por excesso de velocidade, constituindo números que, numa vertente preventiva, merecem especial preocupação por parte da PSP, uma vez que a condução em excesso de velocidade continua a ser um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária”, lê-se no comunicado da PSP.

Sobre fiscalização de condução sob efeito de álcool, a PSP deu conta de 53.342 testes de alcoolemia, dos quais resultaram 2.560 registos de excesso de álcool, com 1.050 multas e 1.510 detenções por condução em estado de embriaguez.

A PSP detetou ainda infrações por uso de telemóvel ao volante (1.430), numa média de 15 infrações deste tipo por dia; falta de inspeção periódica do veículo (7.261); falta de seguro (2.635); falta de uso de cinto de segurança (568) e de outros sistemas de retenção (222).

Na operação de fiscalização rodoviária da Páscoa, dados conjuntos da PSP e da Guarda Nacional Republicana (GNR) revelaram a quadruplicação do número de mortes na estrada em relação ao ano anterior, com 20 mortes face às cinco de 2025.

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Registaram ainda 53 feridos graves.

O Ministério da Administração Interna vai apresentar um pacote de medidas estratégicas relacionadas com a segurança rodoviária, após 20 pessoas morrerem em acidentes durante as operações da GNR e PSP no período da Páscoa.

Dados até 06 de abril da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revelaram que em mais de 41 mil acidentes registados desde 01 de janeiro morreram 133 pessoas.

Temas: PSP Condução sob efeito de álcool Acidentes na estrada Acidentes rodoviários
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