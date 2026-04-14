Braga: jovem detido após destruição de apartamentos e agressão a polícias

Há 1h e 16min

Foram apreendidas uma catana, um machado e duas facas de cozinha

Um jovem de 20 anos foi detido na tarde desta segunda-feira em Braga, após provocar danos significativos em dois apartamentos e atacar agentes policiais com uma arma branca.

O suspeito encontrava-se a danificar o interior de duas habitações — uma pertencente aos seus pais e outra a vizinhos — tendo ainda projetado vidros para a via pública, colocando em risco a segurança de transeuntes.

Quando as autoridades chegaram ao local, o indivíduo reagiu de forma violenta, investindo contra os agentes com recurso a uma arma branca. Perante a ameaça, os polícias recorreram ao uso da força física e à utilização de gás pimenta, conseguindo manietar e imobilizar o suspeito.

Da intervenção resultaram apenas pequenas escoriações no detido, que foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar para receber tratamento médico. No decurso da operação, foram apreendidas uma catana, um machado e duas facas de cozinha.

Os danos materiais causados no interior dos dois apartamentos são considerados avultados. O detido encontra-se agora sob custódia policial, devendo ser presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação adequadas.