Megaoperação da PSP no Bairro da Penajoia em Almada: cinco detidos e várias apreensões

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No âmbito da operação, foram cumpridos três mandados de busca domiciliária

A PSP está a realizar, na manhã desta terça-feira, uma operação policial no Bairro da Penajoia, em Almada, que já resultou na detenção de pelo menos cinco suspeitos e na apreensão de droga e material usado na prática dos crimes de que são suspeitos.

No âmbito da operação, foram cumpridos três mandados de busca domiciliária.

A ação policial mobiliza vários meios no terreno e surge no seguimento de uma investigação relacionada com criminalidade violenta e organizada na região.

Além das detenções, as autoridades apreenderam material com relevância probatória para o inquérito.

As diligências ainda estão em curso.