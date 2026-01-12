PSP apreende mais de 19 mil armas nos últimos seis anos

Agência Lusa , AM
Hoje às 08:42
Destruição de armas

Em 2024 tinham sido apreendidas 684 espingardas e em 2025 foram 2.165

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu nos últimos seis anos 19.005 armas, destacando-se as pistolas (8.086), em operações especiais de prevenção criminal.

Em comunicado, a PSP indica que desde 2020 foram apreendidas 4.998 espingardas, explicando que as apreensões resultaram do cumprimento de medida cautelar, de entregas voluntárias, ou no âmbito de detenções efetuadas por posse de arma proibida.

Em 2025, a PSP realizou 168 operações especiais de prevenção criminal, 72 das quais na Área Metropolitana de Lisboa e 26 na Área Metropolitana do Porto.

Nestas operações, a força de segurança empenhou 5.535 polícias, deteve 182 pessoas, tendo apreendido 112 armas, designadamente 23 armas de fogo, 33 armas brancas e 56 outras armas.

De acordo com a PSP, nos últimos seis anos é possível observar uma tendência crescente no número de armas apreendidas.

“Nem todos os tipos de arma têm sofrido a mesma tendência evolutiva, mas podemos observar o caso das espingardas, cujo aumento em 2025 face ao ano anterior, se traduz em mais do triplo dos registos de apreensões”, refere a PSP.

Em 2024 tinham sido apreendidas 684 espingardas e em 2025 foram 2.165.

De acordo com a PSP, estes dados não querem necessariamente transmitir a existência de mais armas deste tipo a circular.

“Poderão significar um aumento do número de entregas de armas por familiares de falecidos a quem pertenceriam as respetivas espingardas, bem como um aumento do número de entregas em ações de sensibilização da PSP, e ainda um aumento das apreensões efetuadas em resultado de proatividade policial da PSP”, explica a força de segurança.

No que diz respeito ao licenciamento de armas, até 31 de dezembro de 2025, a PSP tinha registo de 1.875.661 armas de fogo manifestadas e existiam 149.732 Licenças de Uso e Porte de Arma (LUPA) válidas em Portugal.

Segundo a PSP, estes números correspondem aos diversos tipos de licenciamento, atendendo às várias classes de armas contempladas no regime jurídico das armas e munições, quer no que respeita a concessões iniciais (19.625), quer no que concerne a renovações (130.107) de licenças já concedidas.

Temas: PSP Armas Apreensão

Crime e Justiça

