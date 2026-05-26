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PSP apanhou 28 condutores por dia com álcool entre janeiro e abril

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 55min
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)
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Além das infrações relacionadas com o álcool, a PSP detetou ainda um total de 75.947 contraordenações rodoviárias e 4.262 crimes rodoviários

A PSP deteve mais de dois mil condutores e multou 1.384 com excesso de álcool nos primeiros quatro meses do ano, o equivalente a 28 automobilistas por dia apanhados com álcool ao volante, indicou esta terça-feira aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública diz que, entre janeiro e abril, detetou 3.413 condutores com excessos de álcool durante a condução, dos quais 2.029 foram detidos por terem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro, o que é considerado crime rodoviário, e 1.384 foram multados.

A PSP destaca que os 3.413 excessos de álcool no exercício da condução nos primeiros quatro meses do ano equivalem a uma média de 28 infrações de álcool no exercício da condução por dia.

Entre janeiro e abril, a PSP realizou 7.027 operações de prevenção e fiscalização rodoviária, fiscalizou 239.872 condutores e efetuou 68.421 testes de despistagem de alcoolemia.

Além das infrações relacionadas com o álcool, a PSP detetou ainda um total de 75.947 contraordenações rodoviárias e 4.262 crimes rodoviários.

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De acordo com a PSP, vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e descoordenação motora.

A PSP aconselha os condutores a não ingerirem quaisquer bebidas alcoólicas se forem conduzir e à colaboração de todos na redução da sinistralidade rodoviária e do número de vítimas nas estradas.

Nos primeiros quatro meses do ano, a PSP registou na sua área de responsabilidade, os centros urbanos, 19.709 acidentes rodoviários, que provocaram 30 vítimas mortais, 242 feridos graves e 5.498 feridos ligeiros.

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Temas: PSP Álcool Infrações Crimes rodoviários Polícia de Segurança Pública
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