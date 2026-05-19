Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PSP reforça aeroportos portugueses com 360 polícias a partir de julho

Agência Lusa , MFP
Há 40 min
PSP (Lusa)

Medida é acompanhada pelo aumento do número de 'boxes' de controlo manual de fronteiras para melhorar a resposta operacional

A PSP vai reforçar os aeroportos portugueses com 360 polícias em julho, medida que visa diminuir os tempos de espera dos passageiros de fora do espaço Schengen, revelou esta terça-feira à Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública.

O porta-voz da PSP, Sérgio Soares, avançou que estes 360 polícias fazem parte dos 560 novos agentes que vão acabar a formação a 28 de maio, iniciando logo de seguida o curso de guarda de fronteira que tem a duração de quarto semanas.

Os 360 novos polícias entram ao serviço nos aeroportos no início de julho, reforço que faz parte do plano de contingência da PSP para o verão.

Do plano de contingência também faz parte, a partir de 29 de maio, o aumento do número de ‘boxes’ de controlo manual de fronteiras para melhorar a resposta operacional e reduzir o tempo de espera.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras entrou em funcionamento, em outubro de 2025, em Portugal, e nos restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: PSP Agentes da PSP Aeroportos portugueses Reforço
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

PSP reforça aeroportos portugueses com 360 polícias a partir de julho

Há 40 min

"Cena de pancadaria" no EP Lisboa após rixa entre 30 reclusos

Há 44 min

Operação Marquês: advogado admite entrega de 10 mil euros a motorista de Sócrates

Hoje às 14:29

Governo entrega no Parlamento proposta para rever legislação laboral

Hoje às 14:17
Mais País

Mais Lidas

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Ontem às 07:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Adolescente de 14 anos morre após acidente de trotinete em Mangualde

Hoje às 08:51

Mundial 2026: estes são os convocados de Portugal

Hoje às 13:01

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

Hoje às 09:35

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Ontem às 09:49

Putin pode arrepender-se da invasão da Ucrânia. Eis a conversa secreta entre Xi e Trump que pode ensombrar uma nova visita à China

Hoje às 09:11

Irão faz três exigências aos EUA para haver acordo e acabar a guerra no Médio Oriente

Hoje às 10:52

Nova Lei da Nacionalidade entra em vigor na terça-feira

Ontem às 12:52

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Prestação da casa volta a subir em junho. Euribor não param de aumentar

Hoje às 07:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30