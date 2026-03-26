Homem procurado pela China detido no aeroporto de Lisboa

Agência Lusa , AM
Há 39 min
Aeroporto

Está em causa um esquema de movimentação ilegal de milhões de euros

Um homem de 35 anos que tinha um mandado de detenção internacional emitido pela China foi detido à chegada do aeroporto de Lisboa.

A detenção aconteceu na quarta-feira, no aeroporto Humberto Delgado, quando o homem chegou a Portugal e passou no controlo de fronteira, explicou a PSP em comunicado.

Nesse momento, no controlo fronteiriço que está sob a coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), foi identificado um mandado de detenção emitido pelas autoridades da República Popular da China e difundido pela Interpol.

Em causa estão crimes de atividade económica ilegal e, segundo o mesmo comunicado, “o suspeito integrava um grupo organizado que, entre 2023 e 2024, desenvolveu um esquema ilícito de movimentação de capitais, através da criação de empresas fictícias e simulação de operações comerciais”.

O objetivo do grupo organizado seria contornar os mecanismos legais de controlo cambial, “tendo sido movimentados montantes equivalentes a vários milhões de euros”, acrescentou a PSP.

O homem encontra-se detido e será presente a juiz para tramitação do respetivo processo de extradição.

Temas: PSP Aeroporto Humberto Delgado Aeroporto de Lisboa Detidos China

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