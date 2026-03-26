Homem procurado pela China detido no aeroporto de Lisboa

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Está em causa um esquema de movimentação ilegal de milhões de euros

Um homem de 35 anos que tinha um mandado de detenção internacional emitido pela China foi detido à chegada do aeroporto de Lisboa.

A detenção aconteceu na quarta-feira, no aeroporto Humberto Delgado, quando o homem chegou a Portugal e passou no controlo de fronteira, explicou a PSP em comunicado.

Nesse momento, no controlo fronteiriço que está sob a coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), foi identificado um mandado de detenção emitido pelas autoridades da República Popular da China e difundido pela Interpol.

Em causa estão crimes de atividade económica ilegal e, segundo o mesmo comunicado, “o suspeito integrava um grupo organizado que, entre 2023 e 2024, desenvolveu um esquema ilícito de movimentação de capitais, através da criação de empresas fictícias e simulação de operações comerciais”.

O objetivo do grupo organizado seria contornar os mecanismos legais de controlo cambial, “tendo sido movimentados montantes equivalentes a vários milhões de euros”, acrescentou a PSP.

O homem encontra-se detido e será presente a juiz para tramitação do respetivo processo de extradição.