PSP terá 7,5 milhões de euros para implementar sistemas no aeroporto de Lisboa

Agência Lusa , MJC
29 dez 2025, 18:48
Caos no aeroporto de Lisboa (DR)

O objetivo é a “aquisição de hardware (‘e-gates’), software e serviços de manutenção corretiva”

A PSP terá 7,5 milhões de euros, entre 2026 e 2028, para aquisição de equipamentos que visa aumentar os postos de controlo de fronteira no aeroporto de Lisboa no âmbito do novo Sistema de Entrada/Saída do espaço Schengen.

A despesa de mais de sete milhões de euros foi aprovada esta segunda-feira em Conselho de Ministros e, segundo comunicado do Governo, o objetivo é a “aquisição de hardware (‘e-gates’), software e serviços de manutenção corretiva”.

“A implementação de sistemas integrados no âmbito do projeto ‘Fronteiras Inteligentes’ do espaço Schengen, visa reforçar a segurança interna e melhorar a gestão dos fluxos migratórios no aeroporto de Lisboa. Neste contexto, evidencia-se a necessidade de intervenções imediatas e urgentes, através do aumento das posições de controlo de fronteira”, indicou ainda o Governo.

O aeroporto de Lisboa foi reforçado com 80 agentes da PSP, durante o período de Natal e Ano Novo, devido aos elevados tempos de espera.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes várias horas.

Esta situação levou o Governo a criar no fim de outubro uma ‘task force’ de emergência para gerir esta situação de crise.

Desde 10 de dezembro que está a decorrer a segunda fase com a recolha de dados biométricos, que consiste na obtenção de fotografia e impressões digitais do passageiro, o que tem complicado ainda mais a situação.

Temas: PSP Aeroporto de Lisboa Fronteira

