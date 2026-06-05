Homem procurado em Israel por desvio de fundos apanhado no aeroporto de Lisboa

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É suspeito de se ter apropriado de quase três milhões de euros

A PSP deteve na quinta-feira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um homem procurado por Israel por suspeita de ter desviado fundos de uma sociedade de serviços financeiros, anunciou esta sexta-feira a força policial.

O homem, de 44 anos, foi detido durante o controlo fronteiriço no âmbito de um mandado de detenção internacional difundido pela Interpol e emitido pelas autoridades judiciárias de Israel.

Segundo a PSP, o detido exerceu "funções numa sociedade de serviços financeiros" e é suspeito "de se ter apropriado de montantes superiores a nove milhões de shekels, aproximadamente 2,68 milhões de euros, através de operações financeiras alegadamente simuladas e com recurso a entidades terceiras".

Em causa está a presumível prática de "crimes relacionados com apropriação indevida de fundos, obtenção de vantagem patrimonial através de fraude, falsificação de registos societários, abuso de confiança em contexto empresarial, branqueamento de capitais e prestação de informação enganosa a investidores".

O homem vai ser apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação enquanto aguarda o desenrolar do processo de extradição para Israel.