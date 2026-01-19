Polícias suspeitos de agressões violentas em Lisboa continuam ao serviço

Carolina Resende Matos , MCC
Há 38 min
Crime

As autoridades admitem que, sem provas suficientes ou identificação de todos os envolvidos, os agentes mantêm-se em funções enquanto o processo prossegue

Alguns agentes da PSP suspeitos de envolvimento em agressões violentas a detidos na esquadra do Rato e no Bairro Alto, em Lisboa, continuam em funções, apesar de estarem sob investigação. Ao que a CNN Portugal apurou, as autoridades admitem que, enquanto não existirem provas concretas e não forem identificados todos os elementos envolvidos, os polícias mantêm-se a patrulhar as ruas.

Em causa estão alegados episódios de violência extrema, incluindo agressões com bastões, tortura e humilhações, de que terão sido alvo vários emigrantes. Até ao momento, a prova recolhida pela PSP e pelo Ministério Público permitiu apenas a detenção de dois agentes, que se encontram em prisão preventiva, por serem aqueles sobre quem recaem o maior número de suspeitas e indícios.

A investigação prossegue agora no sentido de identificar outros eventuais envolvidos. As autoridades estão a recorrer a depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como à análise de fotografias e vídeos que terão circulado em grupos restritos de Whatsapp compostos por agentes policiais.

Apesar da gravidade do caso, a PSP sublinha que foi a própria instituição a denunciar a situação ao Ministério Público, garantindo tolerância zero para comportamentos abusivos por parte dos agentes.

A CNN Portugal sabe que o processo judicial enfrenta, no entanto, limitações. O juiz de instrução não atribuiu ao caso o estatuto de especial complexidade, o que reduziu para seis meses o prazo de investigação do Ministério Público. Este constrangimento levou a que apenas dois agentes fossem acusados por crimes de tortura e abuso de poder.

Paralelamente à investigação criminal, a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) tem em curso três processos disciplinares e um inquérito autónomo para apurar a eventual responsabilidade de outros elementos da PSP.

As autoridades admitem que, caso surjam novos indícios, poderão ser constituídos arguidos adicionais num processo autónomo. Até lá, e na ausência de decisões judiciais ou provas suficientes, os restantes agentes sob suspeita continuam ao serviço.

Temas: PSP agressões PSP bastão PSP crucifixo Agressões esquadra do Rato PSP esquadra do Rato

Relacionados

O polícia "introduziu o bastão no ânus do ofendido e efetuou movimentos de vaivém": com "requintes de malvadez", agentes da PSP filmaram-se a humilhar, torturar e sodomizar várias pessoas

A cronologia da noite em que agentes da PSP decidiram pendurar uma mulher "como se estivesse num crucifixo"

Dois agentes da PSP acusados de 36 crimes - incluindo tortura e violação. MP admite que pode haver mais envolvidos e mais casos

Crime e Justiça

Polícias suspeitos de agressões violentas em Lisboa continuam ao serviço

Há 38 min

PSP recorre a imagens de videovigilância para identificar autores de disparos na Amadora

Hoje às 13:34

Adormeceu em TVDE a caminho de casa e acordou com condutor a tentar violá-la

Hoje às 12:28

PJ detém suspeito de esfaquear três pessoas em Santa Maria da Feira

Hoje às 11:04
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Hoje às 02:52

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Hoje às 10:33

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

André Ventura canta esta noite vitória onde o Chega nunca ganhou

Ontem às 22:15

O "enigmático" gato-dourado africano é tão raro que ninguém sabe quantos existem

Ontem às 12:00

Resultados Presidenciais 2021

17 jan, 17:01

Sobe para 40 o número de mortos no acidente com comboios de alta velocidade em Espanha

Hoje às 06:21

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27