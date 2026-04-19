"Estou em paz": ela começou a superar a depressão num tratamento com o composto psicadélico dos cogumelos "mágicos" - não é caso único

Há 2h e 5min

A ciência admite benefícios mas a investigação é relativamente recente. De qualquer maneira: o uso de psicadélicos para tratamentos de saúde mental em contextos inseguros — como sozinho em casa ou sob a orientação de um facilitador não treinado ou mesmo nefasto — "pode representar sérios riscos de danos físicos, sofrimento psicológico ou ambos"

Ela tentou terapia e medicação, mas diz que foi a psilocibina que lhe mudou a vida. Não está sozinha

por Marnie Hunter e Madeline Holcombe | vídeo de Natalia V. Osipova

Na altura em que Martha Stem decidiu que precisava desesperadamente de se aliviar de uma nova onda de angústia, há décadas que andava a intensificar aquilo a que chama "caixa de traumas".

Assessora jurídica reformada e avó com cerca de 70 anos, Stem tinha compartimentado todo o tipo de acontecimentos traumáticos para se poder concentrar em cuidar dos outros. Na sua "caixa" havia duas agressões sexuais enquanto estava na faculdade, pressão dos entes queridos para manter esses incidentes em segredo, uma tentativa de suicídio, dois divórcios e outros fatores de stress significativos. O facto de ter guardado todas estas experiências difíceis deixou-a zangada e deprimida durante grande parte da sua vida.

Depois, durante o furacão Helene, em setembro de 2024, a caixa acabou por se abrir.

Stem, que vive em Tampa, na Florida, EUA, foi ver como estava o seu ex-marido Jimmy, depois da tempestade. Jimmy, o seu segundo marido, continuava a ser um amigo íntimo e uma figura paternal para os seus filhos do primeiro casamento e Stem estava a ajudar a cuidar dele durante a sua árdua batalha de oito anos contra o cancro.

Encontrou-o morto com um ferimento de bala autoinfligido.

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A perda de Jimmy foi devastadora. Stem, que tomava medicação antidepressiva há cerca de 20 anos, encontrou um psicoterapeuta de quem gostava para a ajudar a lidar com este trauma mais recente. Mas não parecia ser o suficiente para lidar com as décadas de dor que tinham vindo ao de cima.

Era Domingo de Ramos de 2025 e Stem estava numa missa católica com a família, ajoelhada no banco depois de comungar, e as lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto.

"Não fiz nada para o impedir. Deixei-me ir, porque percebi que isto é uma onda gigantesca", conta Stem.

Ela tinha tentado o tratamento tradicional. "Mas não está a ajudar e tens de encontrar outra forma", disse a si própria na altura.

Mesmo antes da morte de Jimmy, Stem já se interessava pelo tratamento psicadélico, que tem vindo a ressurgir após décadas de estagnação. Isso, por sua vez, provocou uma mudança cultural dramática que está a levar alguns estados a adotar leis que permitem o uso das drogas em vários contextos.

Mas depois de perder Jimmy, Stem sentiu-se motivada a experimentar um retiro no Oregon centrado na droga psilocibina, o composto psicadélico dos cogumelos "mágicos". O Oregon tornou-se o primeiro estado a legalizar os cogumelos de psilocibina em 2020, lançando serviços regulamentados de psilocibina em 2023.

À medida que a psilocibina se tornou mais disponível, mais pessoas estão a experimentar retiros como este. Dezenas de pessoas partilharam as suas histórias com a CNN e cada uma delas teve a sua própria experiência única, desde profunda e transformadora até assustadora e dececionante.

"Uma viagem guiada e intencional"

O desejo de Stem de seguir um caminho alternativo surgiu a par do rápido crescimento do volume de investigação sobre o potencial terapêutico de drogas psicadélicas como a psilocibina.

Altas doses de psilocibina são eficazes no tratamento da depressão, como sugere um número crescente de investigações, com promessas para outras condições, como PTSD (Perturbação de Stress Pós-Traumático) e dependência, diz Albert Garcia-Romeu, diretor associado do Centro de Investigação Psicadélica e da Consciência da Universidade Johns Hopkins.

No entanto, a investigação é relativamente recente. Embora utilizada há milhares de anos pelas comunidades indígenas mesoamericanas, o estudo moderno da utilização terapêutica da psilocibina teve início nos anos 50, mas não durou muito tempo antes de ser descarrilado pela resistência política e cultural a partir dos anos 60.

Mas as atitudes mudaram nos últimos 20 anos. Segundo Garcia-Romeu, a crescente atenção dada ao tratamento de problemas de saúde mental e um ambiente mais aberto aos usos terapêuticos de drogas como a marijuana levaram a um ressurgimento da investigação sobre a psilocibina.

Embora a psilocibina seja ilegal ao abrigo da lei federal dos Estados Unidos, cada vez mais estados estão a criar os seus próprios caminhos para o uso legal ao abrigo das leis estatais.

O Colorado tornou-se o segundo estado a legalizar a psilocibina, com uma lei de 2023, e emitiu as suas primeiras licenças de "centro de cura" no ano passado. Uma lei adotada no Novo México no ano passado estabeleceu o Programa Médico de Psilocibina desse estado, atualmente em desenvolvimento.

Enquanto explorava as opções, Stem também considerou a possibilidade de fazer retiros na América do Sul com ayahuasca, outro psicadélico há muito utilizado pelos povos indígenas, que contém a droga alucinogénica DMT e é largamente ilegal nos EUA.

A popularidade dos retiros internacionais de ayahuasca entre os ocidentais precedeu o recente aumento, nos últimos 10 anos, de retiros com psilocibina em países como a Jamaica, onde o cultivo e consumo de cogumelos mágicos é legal, e o México e a Costa Rica, dois países onde o uso de psicadélicos se encontra em zonas cinzentas legais.

Mas a procura de psilocibina no âmbito do quadro regulamentar do Oregon pareceu correta a Stem, que procurava estrutura e apoio e não gostava da ideia de ficar isolada "no meio da selva amazónica" num retiro de ayahuasca.

"Não estava muito preocupada com o que iria acontecer", diz Stem, que já tinha experimentado drogas psicadélicas algumas vezes na faculdade. "Mas eu queria que fosse uma viagem guiada e intencional."

O retiro de grupo é apenas um formato. A maior parte da psilocibina administrada no Oregon, por exemplo, é feita através de sessões individuais, de acordo com dados da Autoridade de Saúde do Oregon, com preparação prévia e "integração" oferecida depois para ajudar os participantes a processar a experiência com um facilitador.

Mas para alguém como Stem, que viajou da Florida, o retiro de grupo de vários dias ofereceu a oportunidade de duas viagens psicadélicas profundas num ambiente pacífico e bem apoiado. Foram experiências "yin e yang", conta ela — a primeira pesada e difícil, seguida de uma viagem mais leve e livre.

Stem disse que não está a descartar a psicoterapia e a medicação, que a ajudaram. "Mas depois chegou a um ponto em que falar sobre o assunto já não estava a ajudar", explica Stem.

"Precisava de mudar a minha forma de pensar sobre as coisas."

Mudar de ideias

A psilocibina é o composto psicadélico dos cogumelos "mágicos". O volume de investigação sobre o potencial terapêutico de drogas psicadélicas como a psilocibina tem vindo a aumentar rapidamente foto Moriah Ratner/Bloomberg/Getty Images

Como é que a toma deste medicamento pode proporcionar essa mudança?

Tal como acontece com muitos medicamentos, é difícil conhecer os mecanismos exatos por detrás da eficácia da psilocibina. Alguns investigadores sugerem que perturba padrões de tráfego enraizados no cérebro ou desenvolve novas ligações neuronais para mudar o pensamento. Outros dizem que os resultados da psilocibina podem ter que ver com o seu efeito anti-inflamatório, explica Garcia-Romeu.

"Potencialmente, ao regenerar estas ligações no cérebro, ou ao criar esta nova neuroplasticidade, é possível que ajude as pessoas a sair de alguns dos seus padrões comportamentais e emocionais negativos", acrescenta.

Os benefícios de apenas um par de doses podem durar até seis meses, com algumas pessoas a reportar o alívio dos sintomas durante mais de um ano, segundo uma investigação preliminar.

Muito do benefício surge quando a psilocibina é associada à terapia de conversação, diz Garcia-Romeu. Recomenda a inscrição em ensaios clínicos para "um ambiente seguro e medicamente monitorizado", porque alguns operadores de retiros nem sempre fazem um rastreio exaustivo de condições perigosas ou da utilização de medicamentos e fornecem recursos de saúde mental suficientes para tornar a experiência positiva e eficaz.

A psilocibina parece estar "a bater à porta da aprovação da FDA", afirma Lynn Marie Morski, presidente da Associação de Medicina Psicadélica, que educa os prestadores de cuidados de saúde sobre o uso terapêutico de substâncias psicadélicas para que possam responder às perguntas dos pacientes através das lentes da prova clínica e da redução de danos.

A terapia com psilocibina recebeu pela primeira vez a designação "terapia inovadora para a depressão resistente ao tratamento" da US Food and Drug Administration em 2018 e agora os medicamentos com psilocibina estão a caminho de serem submetidos à FDA para possível aprovação num futuro não muito distante.

Mas algumas pessoas que procuram alívio para os problemas de saúde mental não estão dispostas a esperar que os psicadélicos recebam aprovação federal. E os quadros regulamentares do Oregon e do Colorado permitem que mais pessoas tomem psilocibina do que os medicamentos aprovados pela FDA abrangeriam. Algumas pessoas sem diagnóstico médico formal podem procurar experiências psicadélicas para crescimento pessoal ou espiritual ou para compreensão existencial.

"Embora possa haver alguma sobreposição, na prática, diferentes pessoas com diferentes níveis de necessidades podem beneficiar de diferentes ambientes", diz Ismail Ali, codiretor executivo da Associação Multidisciplinar de Estudos Psicadélicos (MAPS), descrevendo a forma como a aprovação da FDA para os produtos à base de psilocibina pode criar um sistema que poderia coexistir com os atuais modelos reguladores estatais.

Dezenas de pessoas que participaram em retiros nos EUA e no estrangeiro responderam a um apelo da CNN sobre retiros de psilocibina. A depressão, a PSPT e outros problemas de saúde mental, bem como o luto e o trauma, foram fatores de motivação para muitos inquiridos. Mas alguns eram sobretudo curiosos ou encontravam uma "aventura espiritual" na experiência.

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Rastreio e preparação

A investigação de Stem acabou por levá-la a uma experiência de grupo de cinco dias em julho de 2025 com o Confluence Retreats, um centro alojado em cabanas escondidas em 46,5 hectares de terreno florestal em Ashland, Oregon.

"Foi muito agradável. Muito calmo, pacífico", conta Stem sobre a imersão na natureza, longe de tudo, com preparação individual e em grupo e trabalho de integração com facilitadores no local.

Entre a meditação e as sessões com os facilitadores, não havia muito tempo livre, mas nos momentos mais calmos Stem passava o tempo a escrever um diário ou a caminhar na floresta. As refeições, que ela descreveu como nutritivas e reconfortantes, eram preparadas por um chefe e servidas em estilo familiar ou em cabanas para um tempo mais a sós.

Antes de deixar a sua casa na Florida, Stem e os outros participantes no retiro tiveram videochamadas individuais e em grupo com os facilitadores sobre o que os trazia ao retiro e o que esperar. Ela também fez leituras recomendadas sobre traumas de infância. Após o retiro, há um outro conjunto de chamadas para ajudar os participantes a integrarem a experiência e a aplicarem os conhecimentos à sua vida quotidiana.

Antes do retiro, Stem deixou de tomar o antidepressivo, em consulta com os facilitadores da Confluence e com o seu médico (que, segundo Stem, estava cético em relação ao retiro). Este é um passo comum porque alguns estudos sugerem que certos medicamentos antidepressivos podem atenuar os efeitos da psilocibina.

Tal como muitos operadores de retiros psicadélicos nos EUA e no estrangeiro, a Confluence exige que os potenciais participantes forneçam um historial médico e psiquiátrico para despistar condições, circunstâncias e drogas que possam apresentar problemas de segurança. Alguns casos são encaminhados para médicos para análise médica ou psiquiátrica quando é necessária uma avaliação adicional.

Martha Stem participou num retiro de cinco dias com a Confluence Retreats, no Oregon foto Martha Stem Os participantes do retiro reúnem-se num conjunto de cabanas escondidas na floresta perto de Ashland, Oregon foto Martha Stem

"Os pacientes que estão a considerar a psilocibina devem procurar um médico qualificado para um planeamento de segurança, particularmente aqueles que tomam medicamentos prescritos", diz Morski.

O planeamento da segurança é também particularmente importante para "as pessoas com antecedentes pessoais ou familiares de perturbação bipolar, perturbação psicótica ou perturbação do espetro da esquizofrenia, ou que tenham uma perturbação ativa de consumo de substâncias, ideação suicida ou perturbações convulsivas", afirma Morski.

Morski adverte que o uso de psicadélicos em contextos inseguros — como sozinho em casa ou sob a orientação de um facilitador não treinado ou mesmo nefasto — "pode não proporcionar os benefícios pretendidos e pode representar sérios riscos de danos físicos, sofrimento psicológico ou ambos".

Morski aconselha as pessoas que estão a explorar retiros a perguntar se os facilitadores têm formação adicional além da formação de facilitadores de psilocibina — há terapeutas, conselheiros ou assistentes sociais licenciados na equipa? Trabalham com um médico que efetua um exame médico completo?

Na Confluence, há três facilitadores, licenciados pela divisão de Serviços de Psilocibina da Autoridade de Saúde do Oregon, presentes durante o retiro para o grupo de oito pessoas, de acordo com o fundador Myles Katz, que é um facilitador licenciado. Pelo menos um desses facilitadores é um profissional de saúde mental licenciado, diz Katz, que fez parte da direção da Aliança de Formação em Psilocibina do Oregon (OPTA) e de comités que ajudaram a moldar o quadro estatal, mas que não tem formação terapêutica ou médica.

Processar o luto e a culpa

De acordo com a lei do Oregon, a droga foi administrada aos participantes do retiro num centro de serviços. Os participantes da Confluence consumiram psilocibina no Omnia Group Ashland, que é licenciado pelo Estado foto Christine Herring/Confluence Retreats

Para Stem, a preparação, que também incluiu trabalho de respiração e musicoterapia, proporcionou um recipiente seguro para as suas viagens.

De acordo com a lei, a droga foi administrada num centro de serviços licenciado pelo estado, o Omnia Group, na vizinha Ashland, em dois dias do retiro de cinco dias, com um dia de cada lado para o grupo se preparar e processar. Atualmente, existem cerca de duas dúzias de centros de serviços licenciados no estado do Oregon.

No centro de atendimento havia oito camas individuais no chão do quarto. Stem escolheu uma num canto para a sua primeira visita, de modo a poder virar-se de frente para a parede e ficar sozinha.

Os facilitadores encorajaram os participantes a definir intenções no trabalho preparatório que fizeram anteriormente.

"A minha intenção era abrir a caixa dos traumas e lidar com tudo o que lá estava — apenas para acabar com isso", diz Stem, em particular com a morte traumática do seu ex-marido.

Durante os retiros da Confluence, a dose inicial é de 15 miligramas e pode chegar a 34 miligramas na segunda viagem, afirma Katz. Os participantes começaram com uma dose mais baixa, que veio sob a forma de um pó cinzento misturado em água quente. Foi servido como um chá, com a opção de adicionar limão e mel.

Com um cobertor de peso no corpo, óculos escuros nos olhos e auscultadores a tocar música "trippy" selecionada para a experiência psicadélica, começou a primeira viagem de Stem.

A sua experiência começou com uma sensação de formigueiro nas pontas dos dedos das mãos e dos pés, subindo depois pelo tronco do corpo até começarem as visualizações.

Stem não se lembra de todas as visualizações que teve durante essa experiência, mas sabe que viu cores e formas e que teve uma longa conversa com o Jimmy.

O produto de psilocibina em pó foi preparado como um chá no Omnia Group Ashland foto Christine Herring/Confluence Retreats

A culpa foi um dos maiores obstáculos que teve de ultrapassar, diz Stem. "Quando alguém que amamos morre, é tipo: 'Porque é que eu fui má naquela altura e porque é que eu disse aquilo?'", afirma.

Falaram juntos, diz ela, e Stem conseguiu pedir desculpa por todas as coisas que trazia consigo. E ele perdoou-a.

"Chorei provavelmente durante cinco horas e meia", conta Stem. "Foi difícil. Foi muito difícil. Ao fim do dia estava exausta."

Para a viagem seguinte, que ocorreu dois dias depois, Stem tinha um objetivo diferente.

"Queria que a segunda experiência definisse a minha intenção para a vida, daqui para a frente: estar em paz, ser feliz, estar calma, voltar a encontrar alegria na vida, em vez de estar sempre zangada e a chorar", revela Stem.

Stem queria sentir-se como quando era pequena, despreocupada e a brincar na praia, por isso recebeu autorização para mudar a sua cama para o alpendre do centro de serviços e olhar para o pequeno jardim do pátio, onde fetos exuberantes e outras plantas trazem um sabor do mundo natural às instalações da cidade.

Desta vez, quando o medicamento tomou conta dela, sentiu-se como se fosse novamente uma criança, a dormir no alpendre dos avós depois de um dia na areia. Pediu que os seus anjos da guarda a visitassem.

Martha Stem segura uma imagem da sua avó. A sua avó apareceu a Stem durante a sua segunda viagem de psilocibina, que se centrava em seguir em frente na vida foto Laura Oliverio/CNN

E havia a sua avó.

"Ela disse: 'Querida, és a única pessoa da família que tem a coragem de passar por tudo o que fizeste na vida e estamos todos muito orgulhosos de ti. Fizeste o melhor que podias e nós estamos sempre aqui para ti. Só tens de nos pedir ajuda quando precisares'", conta Stem sobre o que a sua falecida avó lhe disse durante a viagem.

Experiências e efeitos variados

As experiências psicadélicas variam, naturalmente, de pessoa para pessoa.

Os efeitos da psilocibina podem incluir visões ou memórias revividas, perceções alteradas da realidade e perda da noção de tempo e espaço. Nem toda a gente vê "cores, imagens e formas", diz Katz, referindo que, pessoalmente, raramente as experimentou.

Os efeitos secundários físicos podem incluir aumento da tensão arterial e náuseas.

A experiência pode ser feliz e/ou assustadora e é por isso que a frase "set and setting" surge muitas vezes quando se fala destas drogas. A mentalidade de uma pessoa, o ambiente e as pessoas que a rodeiam podem ter um grande impacto na forma como a viagem se desenrola.

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Muitas das pessoas que participaram em vários retiros de psilocibina e responderam à CNN chamaram às suas experiências "profundas" e "transformadoras". Alguns disseram que as suas viagens foram "difíceis" ou "desagradáveis". Um inquirido sentiu-se "traumatizado" por duas viagens que "não correram bem". As suas experiências desenrolaram-se em retiros nos EUA e no estrangeiro.

Um dos inquiridos, Roger Sheffield, participou num retiro no Colorado no início de 2024, depois de a psilocibina ter sido legalizada, mas antes de a atual estrutura reguladora do estado estar em vigor.

Sheffield, de 67 anos, debateu-se durante mais de 50 anos com uma perturbação depressiva major resistente ao tratamento e não encontrou o alívio que procurava. Sheffield, que vive na Florida, diz que participou num retiro da Blue Portal Wellness no Colorado. Uma das suas viagens com psilocibina foi "a experiência mais assustadora" que alguma vez teve "nesta Terra".

"Senti que estava numa nave espacial com a forma de uma esfera que tinha uma vigia e que estava a tentar desesperadamente sair por essa vigia e não conseguia lá chegar. E tive este sentimento: 'Tenho de sair daqui, tenho de sair daqui — ou vou morrer'."

Os seus facilitadores, que ele disse serem "muito profissionais e experientes", pensaram que a viagem foi útil para revelar coisas que tinham estado enterradas dentro dele, mas Sheffield pensa de forma diferente.

"Para mim, a viagem trouxe à tona todas essas coisas, mas não mudou nada. E isso foi muito frustrante", diz Sheffield. Mas a experiência não o marcou nem lhe provocou pesadelos e gostou de ir para o Colorado. "Gostei muito da parte do retiro", sublinha.

Embora a psilocibina não tenha aliviado a sua depressão, Sheffield está satisfeito por a ter experimentado e diz que voltaria a fazê-lo. É "absolutamente uma opção" para outras pessoas que não encontraram alívio com outros tratamentos, considera.

"Não funcionou comigo — é uma pena porque não funciona com toda a gente. Mas há investigação suficiente e há ciência suficiente por detrás disto que tem ajudado as pessoas", afirma.

Ajudou Jonathan Daniel, um antigo agente da autoridade que vive atualmente no Arkansas, que se debatia principalmente com PTSD antes de ir para um retiro da MycoMeditations, na Jamaica.

A experiência mudou-o.

"Senti-me como se fosse eu outra vez", diz Daniel sobre o que sentiu depois de regressar a casa. "As vozes dentro da minha cabeça, as lutas, a ruminação constante tinham desaparecido."

Estabelecer intenções

Muitos participantes de retiros em todos os locais sublinharam a importância da preparação e da integração para as experiências psicadélicas.

Estabelecer intenções antes de uma viagem é comum e pode servir como uma "pedra de toque" durante uma experiência que não tem foco ou parece desafiadora, de acordo com Philippe Lucas, diretor de investigação e acesso seguro da MAPS.

Deixar de lado as expectativas durante a experiência também é aconselhado, disse Ali, codiretor executivo da MAPS.

"O viajante não pode controlar o que surge ou forçar a medicina a ir numa determinada direção", aponta Ali. "Às vezes as pessoas entram com uma intenção e encontram algo completamente diferente."

Na sua primeira viagem com psilocibina, Katrina Lewis, 46 anos, disse que estava "à espera de descobrir uma forma de sobreviver à dor emocional contínua" que tem sentido frequentemente.

Lewis, que vive na Califórnia, debateu-se com a depressão durante a maior parte da sua vida. Participou em dois retiros de psilocibina — o primeiro com a Silo Wellness, na Jamaica, e o segundo com a Confluence, no Oregon.

Katrina Lewis, fotografada no Parque Nacional Craters of the Moon, em Idaho, participou em dois retiros de psilocibina. Encontrou algum alívio para a depressão, mas os efeitos não duraram foto Katrina Lewis

Os dois retiros resultaram em períodos de ausência de sintomas de depressão, mas mais tarde ela regressou à medicação antidepressiva e aos tratamentos mais tradicionais.

Mas Lewis prefere o que sente depois da psilocibina.

"A medicação que eu tomo do meu psiquiatra reduz os sintomas negativos para mim", diz Lewis. "Torna os sintomas negativos mais suportáveis, suaviza-os, mas não funciona para aumentar a minha capacidade de alegria e ligação, que é o que a psilocibina me deu."

Ali observou que as provas da eficácia da terapia de grupo psicadélica, "no contexto ocidental, baseado em provas científicas", "ainda estão a alcançar" o que foi reunido em torno dos formatos de tratamento mais individualizados que têm sido utilizados na maioria dos ensaios clínicos. Mas os investigadores estão a começar a analisar mais de perto os resultados do uso da psilocibina em ambientes comunitários.

Ali referiu a longa tradição de tomar substâncias psicadélicas em grupo.

"Ouvi de muitos praticantes indígenas com quem falo que é quase engraçado que a medicina ocidental tenha de se adaptar ao facto de nos curarmos em conjunto", afirma.

Katz diz que os regulamentos do Oregon criam um elevado nível de segurança, mas o quadro jurídico do estado não é médico ou clínico "por conceção". E acredita nessa estrutura, que, segundo ele, engloba uma variedade muito maior de razões para procurar esta experiência e vai além do modelo médico de "damos-lhe esta substância e há este resultado".

Myles Katz é um facilitador licenciado no Oregon e fundador da Confluence Retreats foto Christal Sharp/Confluence Retreats

"A realidade da nossa vida humana é tão multifacetada. Tipo, estás a fazer terapia? Estás a ter relações saudáveis? As tuas necessidades são satisfeitas no teu emprego? Ou o que quer que sejam todas as outras coisas da vida", diz Katz.

Katz olha para a saúde mental ao longo de um amplo espectro que vai do "sofrimento extremo" ao "florescimento" e vê os benefícios da psilocibina a estenderem-se muito além do fim do sofrimento, onde se enquadram condições como a depressão resistente ao tratamento. Mais perto do outro extremo, há espaço para que as pessoas que estão apenas a funcionar avancem para o florescimento, acredita Katz.

A sua própria experiência inicial com substâncias psicadélicas revelou o que ele vê agora como problemas de consumo de álcool e depressão de que não estava realmente consciente até começar a usar substâncias psicadélicas e a "fazer trabalho interior", conta.

A Confluence oferece "muito treino" para ajudar os participantes a tirar o máximo proveito das suas jornadas de psilocibina, explica Katz. "Sim, a experiência em si, mas igualmente importante e muito menos sexy, é o que cada pessoa faz com toda a nova neuroplasticidade depois de voltar para casa."

Katz trabalha no domínio das experiências legais com psilocibina há mais de sete anos, mas a sua entrada no novo sistema do Oregon foi acidentada.

Em 2018, Katz cofundou o Synthesis Institute, uma empresa de retiros nos Países Baixos que se expandiu para o Oregon com um programa de formação, uma vez que o estado estava a trabalhar no sentido de uma utilização regulamentada. A Synthesis teve problemas financeiros em 2023 e, por necessidade, a empresa de reservas de retiros online Retreat Guru interveio para salvar a vertente de formação da empresa. Katz reconhece que o colapso da sua empresa original resultou numa transição caótica. Já não está envolvido com a empresa e optou por administrar a Confluence como uma organização sem fins lucrativos voltada para a missão, com base nas lições aprendidas com essa experiência, diz Katz.

Custos e responsabilização

A preparação, o apoio do facilitador e as sessões de acompanhamento podem ajudar a dar sentido às experiências.

Mas essas horas apoiadas pelo pessoal têm um custo substancial. Os retiros de cinco dias da Confluence custam 6.400 dólares.

As sessões únicas de psilocibina no Oregon podem variar entre 870€ e 2.600€. O tratamento com psilocibina não é normalmente coberto por um seguro. O custo do produto de psilocibina em si é uma pequena fração do custo total de um retiro ou de uma sessão individual. Na Confluence, os cogumelos representam apenas 200 dólares do custo total do retiro de cinco dias, diz Katz.

O licenciamento estatal e a supervisão regulamentar aumentam os custos.

Futuros facilitadores de psilocibina tomam notas durante o programa de formação de certificados da Fluence Psilocybin-Assisted Therapy em Portland, Oregon, a 9 de maio de 2023 foto Robyn Beck/AFP/Getty Images

"Quando se reduz isso", diz Ali, em locais onde não existe uma supervisão formal, "talvez se reduza o custo e penso que para muitas pessoas isso é provavelmente bom". "Mas quando estamos a falar de pessoas que têm comorbilidades ou diagnósticos complexos, geralmente não queremos incentivar as pessoas a irem para o lado menos regulamentado ou menos estruturado."

O ambiente regulamentado, segundo Katz, também permite a responsabilização. Existem canais para a apresentação de queixas e regras para a comunicação de eventos, como as chamadas dos serviços de emergência.

No Oregon, 5.935 clientes receberam serviços de psilocibina através do programa regulado pelo estado em 2025. No ano passado, houve 13 relatórios de serviços de emergência, de acordo com a Secção de Serviços de Psilocibina da Autoridade de Saúde do Oregon.

Tanto Ali como Katz sublinharam que a psilocibina não é uma cura mágica para tudo.

Ali mencionou um "ciclo de propaganda" em torno dos psicadélicos que pode contribuir para "o 'efeito de bala de prata' que faz com que as pessoas pensem que os psicadélicos são um tratamento simples em vez de um elemento numa jornada de cura mais ampla".

Encontrar a paz

Stem chamou à sua experiência de retiro "o início de uma transformação".

Já se passaram mais de seis meses desde o seu retiro e, até agora, tem mantido a mentalidade calma e presente com que partiu.

Ela está a estabelecer mais limites para proteger o seu bem-estar mental. E tornou-se mais capaz de se perdoar a si própria.

"Coisas más acontecem e é assim que as coisas são. Toda a gente tem traumas e coisas más e horríveis acontecem na vida. E não é que o mereças", sublinha.

"Estou em paz", disse Martha Stem vários meses depois de ter participado no retiro no Oregon foto Laura Oliverio/CNN

Stem foi recentemente à Islândia, as primeiras férias que se sentiu motivada a fazer desde a morte de Jimmy, onde fez caminhadas num glaciar, escalou cascatas e ficou maravilhada com a aurora boreal.

Os seus amigos notam que ela está mais leve e mais feliz. Não sentiu necessidade de voltar à terapia ou à medicação antidepressiva.

Em vez disso, manteve os seus sentimentos de segurança e paz com ioga, meditação e mais concentração em todas as pessoas que a amam, diz.

Antes desta experiência, Stem começava os seus dias a percorrer as redes sociais e as notícias, agitando sentimentos de raiva como tempestades na sua mente. O retiro ensinou-a a deixar-se ir e a proteger a sua paz, pelo que as manhãs parecem agora diferentes. Atualmente, começa no quintal com os seus cães e uma chávena de café, apreciando as folhas, as árvores e o sossego.